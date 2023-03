Nasce “Cernobbio e Villa Erba 2023: un anno di arte, musica e spettacolo” un nuovo grande progetto partecipativo, culturale e artistico, ideato e promosso dal Comune di Cernobbio e da Villa Erba, in collaborazione con il Teatro Sociale di Como AsLiCo e MyNina.

Un intero anno di eventi, aperti a tutta la cittadinanza, che spazieranno dall’arte in senso ampio alla musica, con spettacoli diffusi nel territorio di Cernobbio, dalla Villa Antica a Villa Bernasconi, dal parco secolare all’ex Galoppatoio. Un grande e variegato palinsesto di intrattenimento per adulti, giovani, famiglie e bambini con l’intento comune di rendere fruibili a tutti spazi e luoghi non sempre accessibili.

Cernobbio e Villa Erba rappresentano l’ideale punto di incontro tra territorialità e cultura, connubio perfetto con il paesaggio unico e la natura che li circonda. Per la prima volta, sotto un unico cappello che vuole connotare l’anno artistico e culturale che verrà ospitato nel territorio di Cernobbio, troveranno spazio eventi culturali di diverso genere, alcuni a ingresso libero, altri a pagamento, rivolti ad un pubblico ampio ed eterogeneo favorendo condivisione e crescita.

“Sono molto felice e gratificato nel veder realizzato questo progetto nato con l’obbiettivo di aprire Villa Erba alla collettività e di far conoscere la sua identità rafforzandone la reputazione tramite l’eccezionale veicolo della “Cultura” – afferma Filippo Arcioni, Presidente di Villa Erba SpA -.

È un palinsesto ampio, vario ed inclusivo per grandi e piccini, ma soprattutto rivolto ai giovani che finalmente avranno, nel nostro territorio, un luogo ideale ad ospitare i loro eventi e questo luogo – unico e ambito – è l’ex-Galoppatoio che si ridesta dopo anni di sonno e di indifferenza. Tutto questo si è potuto realizzare grazie alla forte intesa con il Comune di Cernobbio, il Teatro Sociale AsLiCo e MyNina, ricordando che solo insieme si vince”.

Un unico cartellone di eventi

“La collaborazione tra il Comune di Cernobbio e Villa Erba prosegue con una kermesse lunga un anno per affermarsi ancora con più forza nel panorama culturale del territorio – commenta Matteo Monti, Sindaco di Cernobbio -. Si crea così un unico cartellone di appuntamenti in grado di coinvolgere diversi tipi di pubblico, con uno sguardo ampio.

Anche questa iniziativa fa parte della capacità di Cernobbio di creare sinergie capaci di inserirsi in modo positivo e propositivo su un territorio più vasto, in grado di coinvolgere sempre più cittadini nell’utilizzo degli spazi pubblici. Costruiamo così, come già è stato per “Le 4 Stagioni di Villa Erba” e molte altre attività, un connubio e un legame sempre più forte tra il compendio e il territorio Cernobbiese, con iniziative che si realizzano a Villa Bernasconi e che si svilupperanno anche in tutto il nostro bellissimo Comune.”

Villa Erba

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia