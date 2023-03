MTM Teatro Litta: “Ascolta come mi batte forte il cuore”

Nel centenario della nascita di Wisława Szymborska, Sergio Maifredi dedica uno spettacolo alla poetessa polacca, premio Nobel per la letteratura nel 1996, di cui fa parte il carteggio con Kornel Filipowicz, grande amore della sua vita, inedito in Italia. “Ascolta come mi batte forte il tuo cuore. Poesie, lettere e altre cianfrusaglie di Wisława Szymborska”.

Diretto da Sergio Maifredi, il progetto di Teatro Pubblico Ligure nasce da un’idea di Andrea Ceccherelli e Luigi Marinelli, docenti di Lingua e Letteratura Polacca rispettivamente all’Università di Bologna e alla Sapienza di Roma, e ha ottenuto il patrocinio della Fondazione Wisława Szymborska di Cracovia.

Lo spettacolo propone un percorso suggestivo di parole, musica, immagini e emozioni attraverso poesie note e alcune assolutamente inedite anche in Polonia, e scoperte recentemente negli archivi, oltre a materiali della grande poetessa ancora inediti in Italia, come la corrispondenza con il suo grande amore, Kornel Filipowicz.

Amore e morte, il rapporto distaccato e partecipe con il suo tempo, la riservatezza e la notorietà seguita alla “tragedia di Stoccolma”, come i suoi amici chiamavano il Nobel, sono gli estremi fra cui si dipana il racconto poetico di una vita vissuta in perenne equilibrio fra incanto e disperazione.

MTM Teatro Litta – 04 aprile 2023

ASCOLTA COME MI BATTE FORTE IL TUO CUORE

Poesie, lettere e altre cianfrusaglie di Wisława Szymborska

Un’idea di Andrea Ceccherelli e Luigi Marinelli

Con Maddalena Crippa e Andrea Nicolini

