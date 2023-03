Madame in concerto sulla Piazza del LAC: Prevendita aperta

Lugano diventa palcoscenico della grande musica, con la cantautrice italiana Madame che si esibirà in Piazza Luini il 12 luglio alle ore 21:30 nel suo nuovo tour estivo. La prevendita del concerto è aperta su www.luganolac.ch.

Nuovo album e nuovo tour per Madame. Dopo la sua seconda esperienza sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo 2023, la giovane artista vicentina ha annunciato i nuovi progetti dei prossimi mesi: prima l’uscita del suo nuovo album, il secondo della sua carriera; poi un nuovo tour, che la terrà impegnata per tutta l’estate.

Il suo secondo album intitolato L’Amore (Sugar) sarà pubblicato il 31 marzo 2023. Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo già certificato platino e presentato a Sanremo 2023 Il bene nel male, scritto e composto da Madame e composto da Nicolas Biasin (in arte Bias) e Iacopo Sinigaglia (in arte BRAIL), che insieme a Shablo e Luca Faraone hanno prodotto il brano.

Un nuovo progetto – quello discografico e live – per l’artista tra le più ascoltate degli ultimi dieci anni su Spotify e che in soli quattro anni ha collezionato 35 certificazioni tra platino e oro.

Madame ha inoltre raccolto prestigiosi riconoscimenti per il valore musicale e letterario: è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone Voce, canzone che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo.

Il concerto è organizzato in collaborazione con MyNina Spettacoli, nell’ambito della rassegna estiva LAC en plein air.

La prima fase di prevendita aperta ieri 7 marzo, con un quantitativo limitato di biglietti “Early Bird” al prezzo scontato di CHF 49.- su www.luganolac.ch.

Informazioni e prevendita

Biglietteria LAC

Piazza Bernardino Luini 6

CH–6901 Lugano

Orari d’apertura

Ma–Ve: 11:00–18:00

Sa–Do: 10:00–18:00

www.luganolac.ch

