“ Equilibri sopra la follia” torna in scena in due nuove date con i suoi ritmi travolgenti e la sua dirompente ironia! Lo spettacolo sarà dunque ancora una volta occasione per il pubblico di sorridere ma anche di riflettere e identificarsi nel tema della vita di coppia e di tutte le sue rocambolesche dinamiche.

Una commedia musicale tutta italiana, ideata da Caterina Calvino Prina, Direttrice di AUB.

“E vissero tutti felici e contenti. Ma sicuri sicuri? E il figlio da portare a calcio? Le bollette

da pagare? Il capo che ti chiede gli straordinari il venerdì sera? In tutta questa follia, la vita di coppia è come un funambolo, basta una minima disattenzione o un lieve folata di vento che si precipita in una disastrosa caduta libera. Ma forse se condiamo il tutto con i più grandi successi della musica italiana, tanto tragico non lo sarà. Mi sa che lo scopriamo solo venendoci a vedere”. – Alessio Ruaro

Lo spettacolo sarà in scena all’ EcoTeatro nei giorni 18 e 19 marzo 2023, rispettivamente alle ore 21.00 e alle 16.00.

Biglietteria

https://toptix1.mioticket.it/EcoTeatro/calendar/2023-03-18

Da 20 a 30 euro.

INFO LINE: 0282773651 www.ecoteatro.it

Scopri altre news di teatro su Dietro La Notizia.