Cavenago Brianza: CEM Ambiente compie 50 anni

CEM Ambiente compie 50 anni. Nata il 30 marzo 1973 la società di Cavenago che si occupa del servizio di igiene urbana in 72 Comuni soci vuole festeggiare il suo importante traguardo con eventi e iniziative pensate per il terri-torio e che si realizzeranno nel territorio, unite dal filo conduttore della sostenibilità e dell’economia circolare.

Questo quanto emerso oggi, giovedì 2 marzo 2023, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Cascina Sofia nel quartier generale dell’utility.

A presentare il programma dei 50 anni, il presidente di CEM Ambiente Alberto Fulgione e il Coordinatore del Comitato dei Sindaci Paolo Gobbi, Sindaco di Vignate, che hanno illustrato tutte le iniziative e spiegato il filo conduttore che le lega.

Ecco allora i temi dei 50 anni di CEM. Saranno le stesse tematiche ambientali che da mezzo secolo sono alla base delle scelte dell’utility.

In particolare:

• Servizio pubblico come mission

• Economia circolare come scelta industriale

• Efficienza e innovazione come scelte strategiche

• Eccellenza come scelta territoriale

Ma anche e soprattutto sostenibilità come patrimonio di conoscenza da condividere e diffondere, da far arri-vare a tutti i cittadini dei Comuni soci.

“La sostenibilità che abbiamo in mente – ha detto il Presidente di CEM Ambiente Alberto Fulgione – è una sostenibilità sempre più radicata nella vita delle persone che vivono nei nostri Comuni, oltre che nella nostra quotidianità industriale. Per questo abbiamo pensato a un programma di eventi molto vario e diversificato, capace da un lato, di avvicinare e coinvolgere il maggior numero di persone possibile, compresi i giovani spesso difficili da raggiungere e interessare; dall’altro in grado di continuare l’importante riflessione sul futuro di CEM, sulla sua crescita continua e sul ruolo industriale e strategico che l’utility desidera rivestire domani”.

“In quest’ottica – conclude Fulgione – il compleanno che celebriamo oggi è, sì, un momento di festa, com’è giusto che sia; ma è anche l’evidenza di tanti obiettivi perseguiti con lungimiranza e di risultati raggiunti. Anche grazie, va ricordato, all’impegno dei nostri cittadini, oltre 650mila, nel differenziare bene i rifiuti”.

