Si chiama Mind Trick ed è la mostra ideata e prodotta da CSeL, in collaborazione ATS Brianza, che sarà esposta dal 20 al 24 febbraio 2023 nei locali di Cascina Sofia, quartier generale di CEM Ambiente, e visitata, con turni programmati, da tutti i dipendenti ma soprattutto da chi lavora nei Centri di servizio.

L’azione fa parte dei progetti del Piano GAP di ATS Brianza, Programma Regionale per il contrasto al gioco d’azzardo patologico, rivolti al mondo del lavoro.

La mostra è stata inaugurata ieri 20 febbraio, alla presenza del Presidente di CEM Alberto Fulgione, di Andrea Ripamonti del Cda di CSeL e di Deborah Falsarella del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Brianza.

Si tratta di un vero e proprio percorso di formazione, guidato dagli esperti che, fin da oggi, hanno iniziato a condurre i primi gruppi dei dipendenti CEM a riconoscere e riflettere sui danni provocati dalle dipendenze più comuni. Saranno coinvolti circa 200 dipendenti.

Gioco d’azzardo patologico, droghe illegali, alcol, luoghi comuni e false credenze, dipendenze da internet, attenzione a una sana alimentazione e tabagismo. Sono i temi principali sviluppati grazie alla mostra Mind Trick.

Questioni importanti, trattate in modo semplice e approfondite attraverso attività coinvolgenti, con simulazioni e giochi che fanno riflettere sugli effetti e le conseguenze dell’uso di sostanze.

“CEM Ambiente – spiega il presidente Alberto Fulgione – sta dedicando sempre maggior attenzione alla formazione dei suoi dipendenti con l’obiettivo di avere personale più preparato e più capace nello svolgimento delle proprie attività di servizio. A questo scopo, in collaborazione con il Consorzio CSeL e con ATS Brianza, abbiamo costruito un progetto di formazione e sensibilizzazione con l’obiettivo di creare sempre maggior consapevolezza e senso di responsabilità nei lavoratori che gestiscono servizi importanti per la collettività, come gli autisti dei nostri mezzi di raccolta rifiuti”.

“Il luogo di lavoro sano – ha detto Deborah Falsarella di ATS Brianza – è quello in cui lavoratori e dirigenti collaborano attivamente nell’ambito di un processo di continuo miglioramento a tutela e promozione della salute, della sicurezza e del benessere psico-fisico di tutti i lavoratori. Varie sono le tematiche e le modalità sulle quali è possibile agire, ma per ottenere buoni risultati è sempre necessario che ogni dipendente sia coinvolto per raccogliere e curare gli stimoli forniti. Importante, dunque, che alle spalle ci sia un’azienda desiderosa di farsi promotrice di stili di vita sani per i suoi dipendenti. Come CEM Ambiente, realtà pubblica che ha accolto e promosso questo importante progetto mirato al benessere di ogni dipendente”.

“La mostra Mind Trick è uno strumento che il Consorzio CSeL ha elaborato per intervenire anche in contesti aziendali con l’obiettivo di promuovere un benessere globale per le persone – conclude Roberto Codazzi, curatore della mostra per CSeL“

