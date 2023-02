Melissa Satta tra le ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo

Al Bano, Amanda Lear e Melissa Satta tra gli ospiti di Verissimo

Sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023, alle ore 16.30, su Canale 5, doppio appuntamento con “Verissimo”.

Sabato

Per la prima volta insieme a Verissimo Giorgia Palmas ed Elena Barolo, ex veline amatissime di “Striscia la notizia”. In studio il racconto dell’attrice Fioretta Mari ed Enzo Iacchetti con Vittoria Belvedere, a teatro con la commedia “Bloccati dalla neve”. E ancora, a dieci anni dalla scomparsa di Little Tony, sarà ospite la figlia Cristina Ciacci. Da “Uomini e donne” la storia d’amore dei neo genitori Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. Infine, saranno in studio Carmen Russo con il marito Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria.

Domenica

A Verissimo si racconta un protagonista assoluto della musica italiana: Al Bano. Inoltre, Amanda Lear, in libreria con “La mia vita con Dalì”, Melissa Satta sarà in studio per la prima volta con il figlio Maddox. Infine un ritratto inedito di Andrea Piazzolla, che per oltre dieci anni ha vissuto a fianco alla grande Gina Lollobrigida, appena scomparsa.

