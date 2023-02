Federico Seghi Recli e IEuD: la tecnologia a supporto della cura delle dipendenze

Federico Seghi Recli e lo IEuD puntano sulla tecnologia per facilitare l’accesso alle cure

Federico Seghi Recli e l’Istituto Europeo delle Dipendenze (centro specializzato nella cura delle dipendenze patologiche, comportamentali e da sostanze) operano per rendere maggiormente accessibili le migliori terapie specialistiche per tutti coloro che soffrono di dipendenza grazie al supporto della tecnologia.

Lo IEuD all’avanguardia nell’integrare tecnologia e accesso alle cure

Come raccontato dalla testata Salute Benessere, l’Istituto Europeo delle Dipendenze, di cui Federico Seghi Recli è socio fondatore, è da sempre all’avanguardia nell’integrazione della tecnologia nell’ambito della salute. Gli strumenti digitali permettono, infatti, di raccogliere ed elaborare un gran numero di informazioni e di metterle a disposizione di professionisti esperti e motivati, permettono così di elaborare diagnosi accurate ed interventi terapeutici su misura per ogni singolo paziente. Non solo: la stessa tecnologia consente ai pazienti una maggiore facilità di accesso e aderenza ai percorsi di cura concordati, permettendo progetti di cura “misti” (sia in presenza che online).

L’assistenza da remoto integrata con le nuove tecnologie permette al paziente di fruire della terapia senza necessariamente allontanarsi dai propri spazi di vita (casa, ufficio, ecc…), consentendo di ridurre il tradizionale stigma che ancora identifica chi si reca in certi luoghi di cura. Da sempre attento a questo aspetto del problema, che troppo spesso ritarda l’accesso alle cure da parte di chi ne ha bisogno, lo IEuD promuove un percorso terapeutico rispettoso dell’assoluta privacy della persona.

Per Federico Seghi Recli la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nel rapporto medico-paziente

Secondo Federico Seghi Recli, socio fondatore dello IEuD, integrare l’uso della tecnologia nei percorsi di terapia permette anche di rafforzare il rapporto tra il paziente e l’equipe medica: gli obiettivi della terapia sono chiari e concordati fin dalle sue prime fasi e, successivamente, il paziente viene informato costantemente sull’andamento del suo percorso terapeutico.

I vantaggi sono anche per gli stessi medici dell’equipe curante: la comunicazione è organizzata in modo ordinato e semplice, per cui le diverse figure professionali che ruotano intorno al paziente possono consultarsi con facilità per definire l’intervento più appropriato; allo stesso tempo, l’equipe medica accede in modo rapido e strutturato alle informazioni clinicamente rilevanti.

L’Istituto Europeo delle Dipendenze più vicino ai pazienti con l’app Closer

Tra i progetti portati avanti dall’Istituto Europeo per le Dipendenze, figura il lancio di una nuova app, Closer, sviluppata per facilitare l’accesso alle cure delle dipendenze e favorire la relazione terapeutica tra paziente e terapeuta.

L’app Closer è stata progettata per permettere un ruolo maggiormente attivo del paziente nella relazione di cura, rispetto alle dinamiche più tradizionali. Consente una continua presenza del terapeuta, anche durante gli intervalli di tempo tra le visite, e sostiene concretamente la motivazione alla cura del paziente, fornendogli un continuo feedback sui progressi fatti verso gli obiettivi concordati.

