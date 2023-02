Il ghosting, il gaslighting e il tradimento possono sembrare una prassi comune nel panorama degli appuntamenti di oggi. Ora gruppi di donne si stanno unendo online per creare un sistema di allarme precoce.

Quando Allie X ha scoperto che il suo compagno da quattro anni la tradiva con almeno altre nove donne, usando app di incontri e dicendo a conoscenti comuni che avevano una relazione aperta, la ventottenne ha sentito “collassare” il suo senso della realtà.

I due convivevano e, nello stesso periodo, lei aveva trovato in casa un farmaco antivirale per l’herpes. “Si è scoperto che lui ce l’aveva da un paio d’anni. È un’infezione comune, quindi per me non è stato questo il problema: è stato l’inganno. Non si è assunto alcuna responsabilità nel prevenire o attenuare il problema preso sessualmente da o con altre donne”.

Sconvolta e chiedendosi dove andare a parare, l’amica di Allie le ha parlato di un gruppo su Facebook chiamato Are We Dating the Same Guy? Creato nel marzo del 2022 per consentire alle donne di New York di verificare se i loro potenziali partner stessero frequentando altre persone dopo lo scandalo di West Elm Caleb (in cui un designer di mobili di 25 anni è stato beccato su TikTok per aver frequentato più donne e poi averle ignorate), ora si sta diffondendo nel Regno Unito e altri paesi europei.

I gruppi – essenzialmente in gran parte eterosessuali – sono sorti in città e regioni di provincia per consentire alle donne di scambiarsi informazioni su uomini potenzialmente tossici e pericolosi.

Questi gruppi stanno crescendo rapidamente in risposta alle pressioni degli appuntamenti moderni. Secondo l’Online Nation Report dell’Ofcom per il 2022, un adulto su 10 in diversi stati europei utilizza un servizio di incontri online, la maggior parte di quelli di età compresa tra i 25 e i 34 anni, che è la fascia demografica con maggiori probabilità di avere a che fare con il ghosting e il breadcrumbing.

In questo contesto, i gruppi Are We Dating the Same Guy? possono offrire un senso di cameratismo in un panorama confuso e spesso solitario.

“Vedo i gruppi come una piattaforma di chat con esperienze simili con le quali ci si può confrontare”, dice Allie. Anche se non è stato in grado di prevenire la situazione in cui si è trovata, il gruppo ha fornito un “piccolo senso di conforto” in un momento in cui si è sentita “tradita” e “sciocca”.

Per un’altra donna di circa 30 anni, il gruppo ha reso la sua visione degli appuntamenti più positiva. “Sapere che c’è una comunità di donne che si sostengono a vicenda mi fa sentire più sicura, soprattutto negli appuntamenti”, dice. “L’esperienza di una persona non la definisce, ma conoscere tutte le informazioni prima di incontrare uno sconosciuto è una buona precauzione”.

