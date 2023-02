Calcio: “Premier League” – recupero Manchester Utd-Leeds

Nella Casa dello Sport di Sky spazio al calcio estero con un recupero della Premier League inglese, da seguire in diretta anche in streaming su NOW.

In Inghilterra scenderanno in campo per l’ottava giornata il Manchester United e il Leeds United, di fronte all’Old Trafford a partire dalle ore 21.

Match da seguire in diretta su Sky Sport Calcio e su NOW.

In classifica Manchester United al terzo posto con 42 punti e con l’opportunità di accorciare la distanza che lo separa dall’Arsenal, capolista solitario a quota 50.

Il Leeds dell’italiano Wilfried Gnonto occupa, invece, la 17^ posizione con 18 punti.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Calcio su Dietro la Notizia