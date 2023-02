Calcio: “Premier League”, “Bundesliga” e “Ligue 1”

Da domani, venerdì 10, a lunedì 13 febbraio, nella Casa dello Sport di Sky spazio ai campionati esteri più prestigiosi, da seguire in diretta anche in streaming su NOW.

Le migliori sfide della Premier League inglese, della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese in esclusiva dagli stadi più belli d’Europa, raccontate con passione e competenza dalla squadra di Sky Sport, con la migliore tecnologia e con tanti match trasmessi anche su Sky Sport 4K.

In Inghilterra e in Francia si giocheranno le partite della 23^ giornata, in Germania quelle del 20° turno.

Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport.

16 in tutto gli incontri in onda in diretta, 3 anche su Sky Sport 4K, due di Premier League e uno di Bundesliga.

Altri articoli di Calcio su Dietro la Notizia

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook