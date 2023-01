E’ appena iniziato il 2023 e come sempre si mettono in cantiere i buoni propositi per il nuovo anno. Nel settore nautico, si pensa già alla preparazione della seconda edizione della gara di pesca sportiva sul litorale di Ostia. Questa iniziativa è stata voluta ed organizzata da A.S.D Electrowave Fishing – Reel Time Project e stata supportata dai migliori sponsor del settore, come #Raymarine Honda Marine Italia, AB1 Tackle e Todis Buongiorno Convenienza.

Il commento dei collaboratori

Anche noi di #NaviFlow abbiamo avuto l’ onore di partecipare mettendo in palio i nostri prodotti. Ringraziamo molto l’ organizzazione per averci dato questa possibilità e ci complimentiamo per l’ ottima organizzazione dell’evento. Confidiamo nell’ottima riuscita anche per questa seconda edizione

La gara

Il Trolling Trophy Roma è un evento, una gara di traina d’altura, che ha esordito nei giorni 7,8 e 9 ottobre 2022, aperta ad equipaggi di tutta Italia. L’obiettivo dell’associazione A.S.D Electrowave Fishing – Reel Time Project ha pensato a questo raduno unendo l’evento di pesca ad una grande festa all’interno del porto turistico di Ostia, più conosciuto come il porto di Roma. Gazebo, conferenze, confronti con personaggi della pesca sportiva, sono le attività che hanno permesso di fare incontrare equipaggi ed angler di tutto il territorio nazionale.

La prossima edizione, ad ottobre 2023

Inizialmente prevista con data di inizio 28 settembre 2023, le nuove date della seconda edizione del Trolling Trophy Roma, sono il 6, 7 e 8 ottobre. Il motivo del cambio data ha semplicemente a che fare con il Salone internazionale nautico di Genova, previsto dal 21 al 26 settembre. “Le date da noi fissate preventivamente, rendono praticamente impossibile o comunque creano un disagio non indifferente ai nostri partner. Abbiamo deciso nel rispetto loro in primis, di spostare le date evento di una settimana. Sarebbe stato impossibile per le aziende concludere il Salone di Genova il giorno 26, disallestire lo stand ed essere pronti all’evento a Roma appena due giorni dopo.

Qualche curiosità della gara di pesca sportiva

Tra i diversi pesci pescati, l’attenzione di presenti e partecipanti ha riguardato un’aguglia di circa 26 chili per 1 metro e 64 centimetri di lunghezza, diventato record mondiale. La rara aguglia imperiale atlantica. è stata pescata dal team di persone over70, con grande soddisfazione. Tra le altre specie pescate ci sono i tonni rossi, pesci spada. I pesci pescati, tranne quelli consentiti dalla normativa, sono stati tutti rilasciati vivi.

