Pubblichiamo un comunicato ricevuto dal gruppo Fratelli d’Italia di Novate Milanese. Il tema è la chiusura, il 30 giugno, della scuola materna Maria Montessori. La struttura sarà affittata al Comune di Novate per inserire i bambini della attuale scuola materna Andersen. Grazie al PNRR la scuola materna Andersen sarà abbattuta e ricostruita. Per le insegnanti e i bambini della materna Maria Immacolata, è previsto l’inserimento in altre due strutture paritarie di Novate.

La Sindaca di sinistra “sfratta” i bambini della scuola Paritaria Maria Immacolata ma nel 2024 saranno i cittadini Novatesi a darle lo sfratto esecutivo.

L’attuale maggioranza ha in animo di realizzare una nuova scuola per l’infanzia sostituendo quindi la “Hans Andersen” di Via Brodolini.

Sino a qui parrebbe tutto bene, se non fosse che, come al solito, il pressapochismo politico e la sciatteria amministrativa ancora una volta connotano questa amministrazione. Il progetto di realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia è risalente ma nonostante questo, alcuna soluzione transitoria, che coprisse le esigenze delle famiglie novatesi, è

stata individuata.

In verità la sinistra, al governo di questa città, non solo non riesce mai a progettare con azioni programmate tese a limitare i disagi dei cittadini ma in maniera totalmente miope ragiona solo per comparti e infatti per recuperare i posti transitoriamente perduti alla Andersen “sfratta” i circa 40 bambini della Maria Immacolata, quasi fossero figli di un Dio minore, senza occuparsi in alcun modo di individuare una soluzione anche per loro.

Non si è ragionato sulla situazione complessiva dei bambini (e delle loro famiglie) fruitori

delle scuole dell’infanzia sull’intero territorio ma solo dell’esigenza contingente e parziale.

Non si è cercata una soluzione che potesse consentire alla scuola Paritaria Maria Immacolata di proseguire l’attività bensì si è semplicemente sfruttata l’occasione per

colmare le proprie carenze nella capacità amministrativa.

Tale soluzione, peraltro, non solo ha pregiudicato la continuità del percorso educativo dei

bambini della Scuola per l’Infanzia Andersen, fatto forse inevitabile, ma ha altresì compromesso la continuità anche del progetto educativo dei bambini della Scuola Primaria aria Immacolata costringendo le famiglie, dall’oggi al domani, a dover cercare soluzioni alternative in un sistema già saturo.

Pressapochismo politico, sciatteria amministrativa e ora furore ideologico.

Come Fratelli d’Italia proponiamo che, a parziale compensazione dei disagi pedagogici e logistici subiti dai bambini e dalle famiglie che attualmente fruiscono della scuola primaria Maria Immacolata, l’attuale Amministrazione trovi soluzioni nell’ambito del nostro territorio, rivolgendosi anche ad altri istituti paritari, ed accollandosi integralmente i costi della retta per l’anno 2023/2024.

Fratelli d’Italia

Circolo territoriale Novate Milanese

