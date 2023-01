Fino al 22 gennaio

Il Teatro della Cooperativa ripropone Falcone, Borsellino e le teste di minchia (Il ridicolo onore), il monologo in atto unico di e con Giulio Cavalli. Lo spettacolo è un intreccio di stand up comedy e giullarata.

L’attore sarà accompagnato in scena da Federico Rama alla chitarra.

A 30 anni dalle stragi di Capaci e di Via D’Amelio ricordiamo Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutti quelli che hanno spezzato le proprie vite a causa della lotta contro la mafia.

Ancora una volta un percorso nella memoria, per non dimenticare…

Ma non è forse che siamo tutti teste di minchia, noi che avevamo sognato di sconfiggere la mafia applicando la legge e parlandone dappertutto?

Perché ridere di mafia è antiracket culturale. E le mafie, come tutte le cose terribilmente serie, meritano di essere derise. Falcone e Borsellino li commemoriamo eppure non hanno nemmeno finito di raccontarci tutta la storia.

Ancora non sappiamo chi ha posato i fiori e chi ha posato le bombe. Non se ne parla più, non ne parlano più. Le mafie sono scomparse dai radar del dibattito pubblico e della politica eppure le operazioni raccontano una realtà diversa.

I mafiosi sono sempre gli stessi: hanno nomi e cognomi (che non vogliono che vengano pronunciati e invece li pronunciamo), sono goffi e imbarazzanti nelle loro storie e nelle loro intercettazioni (che noi leggiamo sul palco, cosa c’è di meglio?) e abitano tranquilli facendo finta di essere buoni cittadini.

Poiché ridere di mafia è il modo migliore per neutralizzarla e praticare la memoria di Falcone e Borsellino è il modo migliore per onorarli, ridere e ricordare sui palchi è il modo migliore per additarli e per cominciare a sconfiggerli (e costringere chi deve farlo a farlo).

Si rivendono come autorevoli boss, sono sempre le uniche vere teste di minchia.

TEATRO DELLA COOPERATIVA

via privata Hermada 8 – Milano – info e prenotazioni – Tel. 02 6420761

info@teatrodellacooperativa.it – www.teatrodellacooperativa.it

BIGLIETTI

intero 18 € – under 27 10 € – over 65 9 €

Scopri altre novità di teatro su Dietro LA Notizia.