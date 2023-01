Gli Everything But The Girl tornano con i primi dettagli su “Fuse”, il loro primo nuovo album in studio dopo oltre 24 anni, in uscita il 21 aprile per Virgin Music LAS.

La band pubblica oggi il primo singolo – e brano di apertura dell’album di 10 tracce – Nothing Left To Lose, accompagnato da un video del regista Charlie Di Placido (Kojey Radical, Jungle).

Scritto e prodotto da Ben Watt e Tracey Thorn nella primavera-estate del 2021, Fuse è una rivisitazione moderna della brillante anima elettronica di cui la band è stata pioniera a metà degli anni Novanta.

La voce di Thorn, ricca di effetti e sfumature, è ancora una volta in primo piano nello scintillante paesaggio di Watt fatto di bassi, beat taglienti, synth e di spazi vuoti, e come in precedenza, il risultato è il suono di una band a suo agio nell’essere contemporanea, dal punto di vista sonoro, ma allo stesso tempo senza età.

Parlando del ritorno della band e del nuovo album, Tracey dice:

“Ironia della sorte, il suono del nuovo album era l’ultima cosa a cui pensavamo quando abbiamo iniziato il progetto a marzo del 2021. Naturalmente eravamo consapevoli delle pressioni che un ritorno così atteso avrebbe comportato, così abbiamo cercato di cominciare con uno spirito aperto e giocoso, incerto sulla direzione da prendere e aperto all’invenzione”.

La rinnovata collaborazione in studio del duo ha portato anche al titolo del nuovo album. “Dopo tanto tempo di lontananza professionale, quando abbiamo iniziato c’era contemporaneamente un attrito e una scintilla naturale in studio”, dice Tracey.

“Per quanto abbiamo minimizzato all’inizio, era come se si fosse accesa una miccia. Ed è finita in una sorta di unione, una fusione emotiva. La sensazione è stata molto reale e viva”.

Il nuovo album degli Everything But The Girl, Fuse, esce il 21 aprile via Virgin Music LAS.

Album tracklist:

Nothing Left To Lose

Run a Red Light

Caution to the Wind

When You Mess Up

Time and Time Again

No One Knows We’re Dancing

Lost

Forever

Interior Space

Karaoke

