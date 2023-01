Un affascinante blogger di viaggi ha risposto alle accuse di essere “inquietante” per frequentare una donna di 23 anni che sembra una bambina di 8 anni.

Dan Swygart, 26 anni, ha recentemente iniziato a frequentare la star dei reality Shauna Rae, la cui crescita è stata bloccata a causa delle cure ricevute da bambina per un cancro al cervello. La Rae – che pesa 27 kgs ed è alta un metro e 15 cm circa – è il soggetto della serie reality di TLC “I Am Shauna Rae”.

Swygart ha recentemente condiviso diversi scatti con Rae su Instagram, prima di pubblicare un video sul sito di social media per difendere con veemenza il loro legame.

Per Rae è stata a lungo una lotta per uscire con i ragazzi, e in precedenza la piccola star ha dichiarato di essere sottovalutata ed esclusa a causa del suo aspetto.

Nella sua clip, Swygart ha rivelato di aver contattato Rae con dei fiori dopo aver visto la prima stagione del suo show. I due si sono presto incontrati di persona e hanno avuto diversi appuntamenti insieme.

“È molto importante ricordare che Shauna è un’incredibile donna di 23 anni che ha una disabilità”, ha spiegato. “Quindi, quando si costruisce un legame con lei, è importante riconoscere la sua disabilità e guardare al di là di questa e costruire il rapporto con chi è lei come individuo”.

Swygart ha proseguito: “Non appena si dice che non può avere un legame reale con qualcun altro, la si disumanizza. È un essere umano. Merita di avere relazioni e legami con chi vuole”.

Swygart – che proviene dal Regno Unito – appare nella seconda stagione di “I Am Shauna Rae“, dove lo si vede stringere un legame con la giovane donna.

Ma il britannico è stato criticato dai telespettatori: qualcuno ha detto che è “malato” per aver pensato a Rae come a un legittimo interesse amoroso.

Questi alcuni dei commenti sui social media di alcuni spettatori del reality di Shauna:

“Sì, ha 23 anni, ma sembra e parla come una bambina di otto anni. Inoltre non si comporta come una donna matura. È infantile”, ha affermato un critico, secondo il The Mirror.

“Se un uomo o una donna possono dire onestamente di vederla come una ‘donna sessuale’, o stanno mentendo o sono malati”, avrebbe dichiarato un altro, mentre un terzo lo ha definito “inquietante”.

Shauna Rae ha parlato con diversi giornali del suo reality show e di come venga costantemente sottovalutata per il suo aspetto di ragazza.

“Se mi guardi, vedi una bambina di 8 anni”, ha dichiarato. “Ma credo che se ti prendi il tempo di guardare i dettagli del mio viso, delle mie mani, la maturità del mio corpo – e credo che se ti prendi il tempo di parlare con me – capisci davvero che sono una ventitreenne”.

