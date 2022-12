Rossana Casale in concerto all’Auditorium Enrico Caruso

All’interno del programma del Mese Pucciniano 2022 sabato 17 dicembre alle 21,00 Rossana Casale sarà in concerto insieme ai suoi musicisti all’Auditorium Enrico Caruso di Torre del Lago Puccini ingresso libero su prenotazione.

Il 4 novembre scorso è uscito lo splendido album JONI su Etichetta Incipit Records distribuzione Egea, raffinato tributo di Rossana Casale alla cantautrice Joni Mitchell.

14 tracce per un’esperienza intensa e poetica di 70 minuti attraverso alcune delle canzoni più importanti della cantautrice americana con un inedito In and Out of Lines omaggio della Casale alla stessa Mitchell.

