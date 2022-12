Da giovedì 15 dicembre è disponibile “Meno per meno podcast”, in esclusiva su RaiPlay Sound, con Niccolò Fabi insieme ai Tlon, ovvero Maura Gancitano e Andrea Colamedici.

Concedersi il tempo necessario per una riflessione o un approfondimento sui temi della vita partendo dalle canzoni, come premesse per qualcos’altro e non come conclusioni.

L’idea del podcast arriva dopo una serie di incontri e chiacchiere su argomenti che spaziano dalla società al linguaggio, passando per la filosofia e la cultura.

Dieci episodi in totale libertà che prendono spunto dalle dieci canzoni scelte da Niccolò Fabi per il suo nuovo album “Meno per meno”, con cui quest’anno celebra i 25 anni di carriera.

Niccolò, Maura e Andrea, a dispetto della frenesia che la vita impone oggigiorno, dedicano alle parole e al loro significato tempo e attenzione e, partendo dai testi delle canzoni del cantautore, trovano lo spazio per un momento di confronto vero affrontando tematiche in libertà, con riferimenti musicali, filosofici, letterari e con momenti di immersione nella società e nel mondo che ci circonda.

Meno per meno podcast è online dal 15 dicembre su https://www.raiplaysound.it/programmi/menopermeno

È online il video del nuovo brano “Al di fuori dell’amore”, che raccoglie alcuni dei volti delle persone che fanno parte dello staff del cantautore romano, come ringraziamento per il loro sostegno durante tappe importanti della sua vita professionale.

Sono disponibili anche i video dei brani “Di Aratro e Di Arena”, racconto per immagini del concerto del 2 ottobre all’Arena di Verona, e “Andare Oltre” che, realizzato da Valentina Pozzi, ha vinto il Premio Videoclip dell’anno (all’interno del Roma Film Festival).

È disponibile in doppio vinile, CD e digitale “Meno per meno”, il nuovo album di Niccolò Fabi pubblicato in occasione dei suoi 25 anni di carriera da BMG.

Frutto del lungo e accurato lavoro di orchestrazione, e in alcuni casi di riscrittura, realizzato insieme al Maestro Enrico Melozzi e la sua Orchestra Notturna Clandestina, “Meno per meno” offre, al pubblico che non ha potuto vivere il concerto del 2 ottobre all’Arena di Verona, una testimonianza della nuova tappa artistica di Niccolò.

10 CANZONI IN TOTALE: 6 già edite e vestite per l’occasione dagli arrangiamenti orchestrali e 4 inedite nate grazie all’unione tra il mondo sonoro di Niccolò Fabi e quello dell’Orchestra Notturna Clandestina, diretta da Enrico Melozzi.

“Meno per Meno”, non vede solo l’intervento dell’orchestra ma anche la presenza di un sound elettronico particolareggiato, a cui negli ultimi anni il cantautore romano si è avvicinato sempre di più, frutto del lavoro di Niccolò Fabi insieme al giovane producer Yakamoto Kotsuga.

Questa la tracklist di “Meno per meno”: “Andare Oltre”, “L’uomo che rimane al buio”, “Ha perso la città”, “Una mano sugli occhi”, “Solo un uomo”, “Una buona idea”, “Costruire”, “Al di fuori dell’amore”, “A prescindere da me” e “Di Aratro e Di Arena”.

Niccolò Fabi tornerà live nel 2023 nei principali teatri italiani per la prima volta insieme all’Orchestra Notturna Clandestina del Maestro Enrico Melozzi.

Biglietti in prevendita su TicketOne e nei circuiti di vendita abituali (https://www.niccolofabi.it/web/live/).

