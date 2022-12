La Natività per come era vissuta nel passato raccontata dalle nuove generazioni. Appuntamento sabato 10 dicembre dalle 17 alle 19.30 nelle sale del Museo della Civiltà Contadina e delle Tradizioni Popolari “Paolo Zacchino” di Piazza Cesare Battisti a Nardò con la visita teatralizzata “Lu Natale ti na fiata”.

Un gruppo di bambini e ragazzi racconteranno quanto avveniva nelle famiglie neretine e di tutto il Salento nei giorni precedenti al 25 dicembre, quando non esistevano Amazon e la corsa ai regali, e a caratterizzare il fervore e la frenesia della festa era la preparazione dei “purciddhuzzi” e delle “cartiddhate”.

Un viaggio nel tempo

I piccoli attori prenderanno per mano gli ospiti in un viaggio nel tempo che vedrà sulla scena gli antichi mestieri. Prenderanno vita gli attrezzi patrimonio del museo. Ci sarà il medico, vera istituzione, la maestra, il barbiere, il sarto, il calzolaio e tanti altri mestieri del tempo e i bambini accoglieranno gli ospiti con una piccola degustazione.

Nucleo fondamentale del racconto teatralizzato sarà la famiglia coi “riti” che in essa si consumavano la sera della Vigilia, a tavola e davanti al presepe.

Un modo profondo e diretto per comunicare agli adulti che non si devono perdere le antiche tradizioni, che uno sguardo al passato permette di credere in un futuro migliore e che il Natale porta con sé sempre un po’ di magia!

La chiu bella tradizione di lu mundu

è l’amore ti li fili pi li genitori

quandu li guardi pare ca t’innamori.

Li fili poi diventanu adulti e la cosa chiù bella sarà

cu ticinu “Ieni, ca lu Natale ti na fiata t’ggiu cuntà”

Il Museo “Paolo Zacchino” custodisce e racconta la storia e le storie popolari. In questo fluire si inseriscono le attività dell’associazione “Gli amici di Porta Falsa” con l’obiettivo di salvaguardare le tradizioni popolari di Nardò e del Salento anche attraverso un notevole patrimonio messo assieme di attrezzi agricoli e artigianali, proverbi, ricette, costumi e oltre 1000 testi di canti.

“LU NATALE TI NA FIATA”. Museo della Civiltà Contadina e Tradizioni Popolari – Piazza Cesare Battisti, Nardo. Sabato 10 dicembre dalle 17 alle 19.30. Costo biglietto ingresso: 5 euro. Info e prenotazioni: 328 025 5475 – piccoloteatronardo@libero.it

Comune di Nardò

