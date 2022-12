Coppa Italia Frecciarossa – Ufficiali i quarti di Serie A1

Si è concluso il girone d’andata del Campionato di Serie A1 e con esso sono state ufficializzate le otto partecipanti ai Quarti di Finale della 45^ Coppa Italia Frecciarossa (clicca qui per i biglietti in promozione fino al 31/12). Come di consueto, le squadre qualificate disputano i quarti in gara secca in casa della miglior classificata. Le quattro vincenti si qualificheranno alla Final Four, in programma all’Unipol Arena di Bologna, sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023.

Questi gli accoppiamenti dei Quarti di Finale:

Prosecco Doc Imoco Conegliano (1^) – Cuneo Granda S.Bernardo (8^)

Igor Gorgonzola Novara (4^) – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 (5^)

Savino Del Bene Scandicci (2^) – Volley Bergamo 1991 (7^)

Vero Volley Milano (3^) – TrasportiPesanti Casalmaggiore (6^)

Il programma gare verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Le quattro vincenti accederanno alla Final Four dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e si sfideranno in semifinale, sabato 28 gennaio

