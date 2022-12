I COLLA ZIO sono tra i sei progetti di Sanremo Giovani selezionati per entrare nel cast della 73sima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Il quintetto milanese è arrivato alla finale di Sanremo Giovani dopo il percorso di Area Sanremo con il brano ASFALTO e parteciperà alla kermesse dell’Ariston nella categoria dei big dal 7 all’11 febbraio 2023 con il brano NON MI VA.

In attesa di ascoltare NON MI VA sul palco dell’Ariston, ASFALTO è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica: https://collazio.lnk.to/Asfalto

Il brano – uscito per Woodworm/Virgin Music LAS, è una danza liberatoria: cantare e ballare come un modo possibile per affrontare la vita, per celebrare quello che si ha, per attraversare i problemi, senza volerli spegnere, ma anzi accendendoli.

La musica come unica via, come mezzo attraverso il quale esprimere la propria visione del mondo: è questo l’assioma della Colla, un invito a rimanere sempre in movimento, ma coi piedi ben piantati a terra.

La loro musica pianta fieramente le proprie radici e trova la propria identità, raccogliendo le influenze di ciascun membro del collettivo: barre e canto si alternano e si intrecciano su un tessuto sonoro pop complesso e variegato, che esplode dal vivo in tutta la sua energia.

I Colla Zio sono:

Andrea Armo Arminio – ventiquattro anni

Andrea Mala Malatesta – vent’anni per sempre

Francesco Glampo Lamperti – ventidue anni

Tommaso Berna Bernasconi – ventidue anni

Tommaso Petta Manzoni – vent’anni

