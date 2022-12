Addio a Lando Buzzanca, protagonista della commedia italiana

Era malato da tempo, Lando Buzzanga ci lascia a 87 anni, dopo aver trascorso gli ultimi anni tra ricoveri, casa di cura e vari malesseri di salute.

Nato a Palermo, Buzzanca ha interpretato importanti ruoli al cinema, in tv e a teatro ed è diventato famoso soprattutto per aver incarnato meglio di chiunque lo stereotipo dell’uomo siciliano passionale e geloso, anche per grandi registi come Pietro Germi e Antonio Pietrangeli.

Celebre protagonista della commedia all’italiana degli anni ’60 e ’70, ottiene un grande successo di pubblico, in particolare interpretando Il merlo maschio del 1971.

Dal 2021 l’attore soffre conseguenze di una malattia invalidante, che lo rallenterà nelle facoltà mentali e cognitive.

Ricoverato in diverse RSA per gestirne la patologia, ci lascia oggi dopo una nostalgica carriera del piccolo schermo all’italiana.

