L’inventore italiano Guglielmo Marconi ha inaugurato una nuova era di comunicazioni globali, inviando la prima trasmissione radio attraverso l’Oceano Atlantico in questo giorno della storia, il 12 dicembre 1901.

Il messaggio era semplicemente la lettera “s” in codice Morse (punto-punto-punto). Ma dimostrò, dopo anni di progressi da parte di Marconi, che la radio poteva rendere il mondo più piccolo.

Il segnale wireless viaggiò per 2.000 miglia da una stazione trasmittente a Poldhu, in Cornovaglia, nell’estremo angolo sud-occidentale dell’Inghilterra, a una stazione ricevente a St. John’s, Terranova.

L’invenzione di Marconi dimostrò il suo valore durante uno dei più grandi disastri della storia dell’umanità.

“Il suo apparato radio è ampiamente considerato il motivo per cui oltre 700 persone sono sopravvissute al disastro del Titanic nel 1912, invece di morire come probabilmente sarebbe successo se le navi in mare avessero ancora usato i piccioni viaggiatori per comunicare a grandi distanze”, scrive la Federal Communications Commission.

Una macchina telegrafica senza fili di Marconi fu installata sul Titanic poche settimane prima che salpasse.

Gli operatori iniziarono a trasmettere freneticamente segnali di soccorso via radio a diverse navi vicine, analogamente attrezzate, alle 12:15 del mattino del 15 aprile.

Suo padre, Giuseppe Marconi, era un nobile bolognese; sua madre, Annie Jameson, era la nipote del famoso distillatore John Jameson, fondatore del Jameson Irish Whiskey.

Marconi, tra le tante affermazioni di fama in tarda età, fu incaricato di creare la Radio Vaticana nel 1931.

Appena quattro giorni dopo la creazione della Città del Vaticano (nel febbraio 1929), Papa Pio XI incaricò ufficialmente Guglielmo Marconi, di costruire la stazione radio all’interno del nuovo Stato.

