Sono passati 25 anni da quando Robbie Williams canta da solista

Il nuovo album si pregia delle sue più grandi hit, in nuove versioni orchestrate da Jules Buckley, Guy Chambers e Steve Sidwell e ri-registrata con la Metropole Orkest nei Paesi Bassi.

XXV è disponibile in cd, standard/deluxe e in vinili di colore nero, bianco e blu. In radio invece stiamo ascoltando il singolo “Lost”

Si aggiungono all”album gli inediti “Disco Symphony”, “More Than This” e “The World and Her Mother”

Robbie Williams

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia