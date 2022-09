One Piece in anteprima a Lucca Comics & Games 2022

Dopo aver svelato che TOEI Animation Europe e Anime Factory avrebbero portato in anteprima a Lucca Comics & Games 2022 il più grande evento di One Piece mai visto in Italia e aver annunciato la presenza del regista, il maestro Gorō Taniguchi, che sarà presente sabato 29 ottobre all’anteprima nazionale del film One Piece Film: Red, siamo pronti per svelarvi tutte le incredibili iniziative che ci aspettano a Lucca dal 28 ottobre al 1 novembre per partecipare, insieme, ad una celebrazione unica e magari battere qualche record.

One Piece Film: Red sta battendo ogni record nel 2022: miglior film del franchise di One Piece, miglior film anime del 2022, più di 10.000.000 di spettatori in Giappone, più di 1.000.000 di spettatori nell’Europa francese.

Toei Animation si vuole legare a Lucca Comics & Games 2022 per portare ai fan italiani di One Piece la più grande esperienza per celebrare quello che è, inequivocabilmente, l’anno di One Piece!

