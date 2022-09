“Will Of The People” dei Muse, a sole due settimane dal debutto sulle radio italiane, , è con Harry Styles, l’unico gruppo di artisti internazionali in vetta alle classifiche.

Will Of The People World Tour, arriverà in Italia in due grandi stadi:

18 luglio 2023 Stadio Olympico di Roma.

22 luglio 2023 Stadio San Siro di Milano .

Apriranno entrambi i concerti I Royal Blood, il duo rock britanno di Brighton.

Tantissimi i brani inediti, tra cui il nuovo singolo “You make me feel like it’s halloween”, già accompagnato da un video dove si rivivono scene horror di fortunatissimi film del genere: The Shining, Friday The 13th , Scream, Christine, Carrie, Nightmares, It.

L’album ampliamente acclamato dalla critica per la sua ambizione e per la sua riflessione su un mondo in continua evoluzione, contiene un totale di 10 tracce tutte autoprodotte dai Muse.

Info e Prevendite a partire da Mercoledì 14 settembre su:

www.livenation.it e www.ticketmaster.it

