Letteratura e musica insieme all’Ex Macello di Milano

Giovedì 15 settembre letteratura e musica insieme all’Ex Macello, il grande spazio nell’area del vecchio mercato di Via Molise riattivato qualche mese fa nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana “Aria”.

A partire dalle 19:00, Gaia Spizzichino in arte Normalize Normal Homes – influencer esplosa su Instagram per i suoi commenti ironici su lifestyle e design – porterà in scena lo spettacolo di lettura dal titolo La Normalità non influenza, prodotto da We Reading – realtà culturale attiva a Milano dal 2018 che organizza spettacoli di lettura non convenzionali in tutt’Italia.

Subito dopo, dalle 21:00 a mezzanotte, si potrà ballare con Comunidad Autonoma, il già celebre party milanese tra Tribal House e Electro-World Music. In consolle Go Dugong (Giulio Fonseca) e Milangeles (Filippo Tortorici).

Reading La Normalità non influenza h 19:00 – 10€ su Eventbrite

