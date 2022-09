Gli appuntamenti di Triennale estate nel mese di settembre

Si inizia il 4 con due appuntamenti, alle 11 e alle 17 Visita guidata | Detour – Padiglione dei Paesi Bassi. In collaborazione con Het Nieuwe Instituut Ingresso a pagamento, prenotazione obbligatoria: triennale.org

Alle 17 Laboratorio per bambini | Segui il volo di Apepè Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria: triennale.org Indicato per bambini dai 6 agli 11 anni

Prenotazioni: visiteguidate@triennale.org

7 settembre alle 18.30 Velocità di fuga. Sei parole per il contemporaneo Triennale Milano presenta il libro Velocità di fuga. Sei parole per il contemporaneo di Leonardo Caffo, edito da Einaudi. Ne discute con l’autore Damiano Gullì, curatore per arte contemporanea e Public Program di Triennale.

9 settembre alle 9.30 Il Tempo delle Donne Organizzato da Corriere della Sera e La27esimaOra In collaborazione con Human Foundation, Università degli Studi di Milano e Valore D. Eventi online e in presenza in Triennale. Per maggiori informazioni: triennale.org



10 settembre dalle 9.30 Il Tempo delle Donne

Organizzato da Corriere della Sera e La27esimaOra

In collaborazione con Human Foundation, Università degli Studi di Milano e Valore D.

Eventi online e in presenza in Triennale. Per maggiori informazioni: triennale.org

19.00 Memorie future | Love Bar – Alex Cecchetti Presso Padiglione Chiaravalle

L’evento fa parte del progetto Memorie future, promosso da Triennale Milano Teatro, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Terzo Paesaggio e ABCittà nell’ambito del bando Milano è viva nei quartieri



11 settembre alle 19.00 Memorie future | Love Bar – Alex Cecchetti Presso BiG Borgo intergenerazionale Greco L'evento fa parte del progetto Memorie future, promosso da Triennale Milano Teatro, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Terzo Paesaggio e ABCittà nell'ambito del bando Milano è viva nei quartieri

