Ernesto Maria Ponte, allievo dello storico laboratorio di esercitazioni sceniche di GIGI PROIETTI, è uno dei comici siciliani di maggiore successo.

Al suo attivo diverse incursioni nella tv e nel cinema, ma è il teatro il linguaggio in cui si muove più a sua agio. E’ fra gli attori che vantano il maggior numero di presenze al botteghino alternandosi fra commedie e cabaret da monologhista.

Ma è un attore comico o uno stand up comedian? Forse Ernesto Maria Ponte è entrambe le cose e sceglie questo titolo proprio per giustificare lo sconfinamento nei due generi.

Facendo il verso ai grandi interpreti dello stand up e alle nuove generazioni che avanzano, Ponte racconta attraverso i monologhi gli anni della sua carriera, ma si prende delle pause istrioniche per mettere fra parentesi il ruolo dello stand up e raccontare alla sua maniera seduta, alcuni aspetti della nostra società.

Up and down è un’immagine che si presta anche a raccontare gli alti e bassi, appunto, che un uomo attraversa durante la sua vita, dal lavoro alla vita privata.

Stand up and down comedy, scritto a quattro mani con l’autore Salvo Rinaudo, è un viaggio nella carriera trentennale di Ernesto Maria Ponte che trova le sue aree di sosta nella sicilianità più bella e affascinante per arrivare tratteggiare nella sua interezza il tipico uomo medio italiano.

