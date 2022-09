Concerto di Fine Estate dell’associazione Corale Carignanese

A distanza di un anno dal “Concerto della Rinascita”, che segnò la prima esibizione pubblica dopo i lunghi mesi della pandemia, l’Associazione Corale Carignanese APS e il Coro “Città di Carignano” ripropongono, sotto il nome di “Concerto di Fine Estate”, lo stesso format, che riunisce in solo evento canto popolare, arte e letteratura.

Il “Concerto di Fine Estate” si terrà domenica 18 settembre alle ore 17.00 in piazza Savoia a Carignano (TO), sotto l’ala in ferro battuto realizzata a inizio Novecento; un concerto che si connota rispetto agli altri tenuti durante l’anno perché dedicato esclusivamente alle novità del repertorio del coro: verranno cantati solo brani studiati e concertati dal coro durante l’ultimo anno di novità, incluse alcune prime esecuzioni assolute e alcune esecuzioni parziali, perché i brani sono ancora in corso di lettura durante le prove settimanali. Il “Concerto di Fine Estate” è quindi un pendant di “CORAM – Prove Aperte”, altro evento organizzato dall’Associazione a giugno, durante il quale il pubblico viene portato all’interno del lavoro musicale che la formazione corale svolge ogni settimana.

Tutti i brani che saranno presentati fanno parte del percorso tematico “Turin e le bele sità”, dedicato alla ricerca storie, personaggi, vicende e affreschi di vita delle città del Piemonte nel patrimonio del canto popolare piemontese. Il percorso culminerà, nei prossimi anni, in una speciale pubblicazione.

Domenica 18 settembre pertanto il pubblico potrà godere, nel pieno di un pomeriggio settembrino carignanese, dei brani e delle loro introduzioni storiche e linguistiche, circondato inoltre dalla mostra libera di pittura, aperta già dal mattino sotto le arcate dell’ala. I canti saranno intervallati da brevi interventi di poesia e letteratura a cura di Caterina Vallero e di Elio Chiaramello.

Guidati dalle semplici ma incisive parole de “La luna di Kiev” di Gianni Rodari, filastrocca scelta per aprire la brochure degli eventi organizzati dal Coro nel corso del 2022, si avrà modo di riflettere sulle condizioni attuali in cui versa l’Ucraina a causa del conflitto, e anche di dare un aiuto concreto, come già sperimentato in altre occasioni, con una raccolta fondi promossa dall’Associazione.

L’evento è inserito nel cartellone di Associazione Cori Piemontesi dedicato alla causa ucraina.

associazione Corale Carignanese

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia