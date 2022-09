Da settembre si è ritornati alla realtà che avevamo lasciato alle spalle due anni fa.

Meno home-working e più presenza in ufficio, punto in cui trascorriamo molto del nostro tempo e da dove partono molte dinamiche sentimentali proprio tra colleghi.

E’ stata effettuata una ricerca sul rientro in ufficio proprio tra gli iscritti della piattaforma, ASHLEY MADISON, terza in Europa per volume di iscritti, con un totale di 75 milioni in tutto il mondo registrati da 52 Paesi in 15 lingue e che riunisce persone alla ricerca di incontri extra coniugali all’insegna della massima discrezione per appunto i love affairs segreti .

Emerge un risultato molto evidente: le donne dichiarano esplicitamente come siano meno predisposte a mescolare il piacere con il businness.

Differente, e come non poteva esserlo, la risposta maschile, dove si denota la propensione degli uomini ad avere almeno un’avventura sul luogo di lavoro.

“L’obiettivo ultimo di Ashley Madison è di offrire ai propri utenti la riservatezza necessaria per portare avanti relazioni extraconiugali discrete e di scoprire le opportunità della non-monogamia, ma non sul luogo di lavoro – afferma Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa. Mescolare il business con il piacere è estremamente rischioso per tutti gli individui coinvolti e, su questo, le donne sembrano più consapevoli rispetto agli uomini”.

Il love affair da ufficio alletta quel senso di avventura rischioso e inebriante ma le donne iscritte ad Ashley Madison sono fortemente decise nel sottolineare che non è professionale,, non vogliono rischiare di essere gossippate e che il pericolo di essere scoperti, non vale mai la pena.

La Dottoressa Marta Giuliani, Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa Clinica e Socia Fondatrice della Società Italiana di Sessuologia e Psicologia. “Può capitare di sentirsi attratti da un/una collega e, in tal caso, entrano in gioco in modo spontaneo alcuni atteggiamenti, sguardi, sorrisi, e pause caffè condivise, che rappresentano dei timidi ma leciti segnali di interesse che possono spezzare la routine quotidiana. Ma l’ambiente lavorativo è caratterizzato anche da dinamiche specifiche in cui le gerarchie dei ruoli, e a volte invidie e conflittualità tra colleghi, possono complicare fortemente qualsiasi forma di relazione”.

La Dottoressa aggiunge inerente al sondaggio di Ashley Madison: “Interessante infatti il dato secondo cui il 46% delle donne teme il gossip sul proprio conto. È ancora forte la discriminazione di genere sul posto di lavoro, quindi risulta comprensibile che mentre il 50% degli uomini si dichiara interessato ad un love affaire sul posto di lavoro, il 60% delle donne non ritiene invece congeniale mischiare la vita privata a quella professionale per il rischio di veder compromessa la propria reputazione, con possibili ricadute sulla carriera o sui propri risultati lavorativi”.

La piattaforma Ashley Madison sostiene la NSFW “Not Safe for Work”, così solitamente etichettabile, tutto ciò che viene considerato rischioso, appunto in questo caso, le relazioni extraconiugali in ufficio non sicure per il proprio lavoro.

