La proposta cinematografica di Anteo nella città segue su piazza Leonardo da Vinci nel Municipio 8 a Milano dopo il grande successo ottenuto con le proiezioni estive nel Municipio 3 .

Ogni sera il cinema su quattro ruote di Anteo è stato popolato da una media di 150 persone per ogni proiezione, registrando il tutto esaurito.

Ogni sera fino al 7 di settembre titoli importanti e di successo usciti quest’anno :.

LA PROGRAMMAZIONE:

Venerdì 2 settembre alle ore 20.30 LICORICE PIZZA di Paul Thomas Anderson

IL FILM: Nella San Fernando Valley del 1973, Alana Kane e Gary Valentine crescono, si rincorrono e si innamorano mentre cercano ognuno il proprio posto nel mondo.

Sabato 3 settembre alle ore 20.30 HOUSE OF GUCCI di Ridley Scott

IL FILM: Il difficile matrimonio e il complicato divorzio di Patrizia e Maurizio Gucci, capo della casa di moda Gucci, giunge ad un efferato omicidio.

Domenica 4 agosto alle ore 20.30 BELFAST di Kenneth Branagh

IL FILM: Nell’Irlanda del Nord di fine anni Sessanta, il giovane Buddy vive in contesto fatto di lotte della classe operaia, cambiamenti culturali e violenza settaria. Ma nel frattempo trova conforto nei brillandi e vivi genitori e nei suoi allegri e garbati nonni.

Lunedì 5 settembre alle ore 20.30 MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO di Kyle Balda

IL FILM: A metà degli anni ’70, Gru cresce in un sobborgo ed è un grande fan di un gruppo di supercriminali conosciuti come i Malefici 6. Escogita un piano che farà in modo che diventi abbastanza malvagio da far parte del gruppo.

Martedì 6 settembre alle ore 20.30 NOSTALGIA di Mario Martone

IL FILM: Dopo quarant’anni di lontananza Felice torna dov’è nato, nel rione Sanità, cuore di Napoli. Riscopre i i codici del quartiere luoghi, e un passato che lo consuma.

Mercoledì 7 settembre alle ore 21.15 IL CAPO PERFETTO di Fernando León De Aranoa. Il film è introdotto da IL TERZO SEGRETO DI SATIRA.

Abbassiamo le aspettative, introduzione a cura di IL TERZO SEGRETO DI SATIRA:

IL TERZO SEGRETO DI SATIRA è un collettivo di professionisti di satira, cinema e spettacolo che si autodefinisce “un gruppo di cialtroni per cialtroni”. I milanesi Pietro Belfiore, Davide Bonacina e Davide Rossi, il mantovano Andrea Fadenti, e il comasco/svizzero Andrea Mazzarella introdurranno alcuni dei titoli in programmazione. “Abbassiamo le aspettative”, cosi hanno intitolato il formato di cui non rivelano nulla ma che indubbiamente desta molta curiosità

IL FILM: Julio Blanco, il carismatico proprietario di un’azienda che produce bilance industriali in una città spagnola di provincia, attende l’imminente visita di una commissione la quale deciderà se consegnare un premio locale per la sua eccellenza imprenditoriale. Tutto deve filare liscio per la visita. sebbene i suoi dipendenti sembrano cospirare contro di lui. Lavorando contro il tempo, Blanco cerca di risolvere i problemi dei suoi impiegati, dando luogo a un’inaspettata ed esplosiva successione di eventi di imprevedibili conseguenze.

http://www.spaziocinema.info

Biglietti

su https://anteonellacitta.spaziocinema.18tickets.it o presso le biglietterie in loco.

Intero: 5 euro Ridotto: 4 euro

IN CASO DI PIOGGIA: La proiezione non viene annullata automaticamente. Se ci sono spettatori la proiezione comincia regolarmente. Se non si vuole più partecipare per il maltempo è necessario scrivere una mail fino a un’ora prima dell’inizio dello spettacolo a anteobiglietteria@ spaziocinema.info. Se si decide di andare via entro la prima metà del film, il biglietto di ingresso acquistato verrà siglato dal personale di sala e sarà valido per qualsiasi altra proiezione di AriAnteo o Anteo nella città.

