Anche il Comune di Desio ha aderito alla misura “Nidi gratis”

L’assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia oggi ha effettuato una serie di visite istituzionali nella provincia di Monza e Brianza per conoscere alcune realtà che operano nel sociale.

Prima tappa della giornata a Concorezzo, dove l’assessore ha incontrato i rappresentanti dell’associazione di volontariato Sant’Eugenio, che oggi gestisce il Centro Diurno Disabili e la Sfa Casa Stella e quelli della Rsa Villa Teruzzi, struttura residenziale sociosanitaria e assistenziale per anziani non autosufficienti, accreditata da Regione Lombardia.

L’assessore, poi, ha avuto l’occasione di conoscere le attività organizzate dall’oratorio San Luigi nell’ambito del Centro estivo e finanziate con 110.000 euro dal bando regionale ‘Estate E+Insieme’: si tratta di attività inclusive e pienamente accessibili, alle quali hanno partecipato anche una trentina di ragazzi con disabilità.

L’assessore, in seguito, ha incontrato alcuni rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Besana Brianza e di Desio. Proprio a Desio oggi è stata approvata la delibera che dà il via libera all’adesione del Comune all’iniziativa regionale ‘Nidi Gratis’, che azzera le rette a carico delle famiglie per i nidi e micronidi pubblici o privati.

“Visitare le tante associazioni e gli enti del Terzo settore che operano sul territorio lombardo – ha sottolineato l’assessore – è un’occasione preziosa per recepire le loro esigenze e dare risposte ancora più puntuali alla cittadinanza e, in particolare, alle persone più fragili. Anche nei comuni visitati oggi ho avuto l’occasione di conoscere delle realtà all’avanguardia, nate grazie alla grande sinergia creata tra le istituzioni locali e le associazioni del territorio”. L’assessore ha quindi ribadito che Regione Lombardia non farà mai mancare il proprio sostegno a realtà come queste e a suoi amministratori

