Il 6 ottobre alle ore 20.45, Emiliano Toso – L’ALBERO DELLA MUSICA

Esperienza a 432Hz – Piano Solo –

Quand’è stata l’ultima volta che hai sentito la vita scorrere dentro di te? In cui hai percepito un profondo senso di unione con tutte le cose?

Così come una passeggiata nel bosco ha il potere di scaricare le tensioni, purificare le emozioni e placare la mente, questo nuovo album vuole essere una coinvolgente esperienza immersiva in grado di riportarti all’autenticità del presente.

Un momento per risintonizzarti con il divenire dell’Universo e il respiro della Madre Terra. Uno spazio protetto in cui poterti concedere il privilegio di entrare nelle profondità del tuo essere e scavare, mettere delle radici così forti da poterti aiutare a sostenere ogni evento della vita.

Un viaggio che ti porterà a vibrare della musica del tuo cuore, un percorso in cui farai esperienza della dualità per poi raggiungere uno stato di unione in cui non esiste confine tra cielo e terra, sole e luna, maschile e femminile.

Nel 2013 Emiliano Toso, laureato in biologia molecolare, stravolge la sua vita realizzando un sogno: incide il suo primo album: Translational Music®.

Questo album che inizialmente doveva essere un auto-regalo inizierà a diffondersi sempre più divenendo un vero e proprio progetto di integrazione tra Biologia e Musica a 432Hz.

BIGLIETTI

Prestige € 27,00 – Poltronissima € 23,00 – Poltrona € 18,00 – Under 26 anni € 16,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

onlinehttps://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/acquista-online/3200809

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

