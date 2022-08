Sono entrati nella top 10 delle classifiche delle “next big sound” ” world digital song sales” e “world album” di BILLBOARD con gli EP ” Dawn” e “Void” e l’ultimo album ha raggiuntoil primoin classifica delle “k-pop album” di I- Tunes negli Stati Uniti.

The Rose La band K-POP sud coreana torna finalmente in Italia con una data imperdibile del “Heal Togher” tour per far impazzire i suoi fan e calcheranno il palco dell’Alcatraz di Milano il prossimo 26 gennaio 2023.

Il gruppo ha annunciato l’”Heal Together“, il loro primo grande tour mondiale che segnerà il tanto atteso ritorno, dopo la pausa di 2 anni dal servizio militare obbligatorio in Corea. Il tour includerà il Nord America, il Sud America e diverse date del Regno Unito e in Europa.

A un recente sold-out in Corea del Sud, The Rose si sono esibiti come special guest riunendosi finalmente alla loro fan base, Black Roses, in attesa del loro desideratissimo ritorno.

I biglietti saranno disponibili in anteprima su My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 10 agosto. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta dalle ore 10.00 di venerdì 12 agosto su

www.ticketone.it e www.vivaticket.com

prezzo unico 35 euro+ prevendita

pacchetto Vip 180.25 euro include:

biglietto,ingresso prioritario in location ,Meet&Greet Sessione Q&A ( dopo lo show),foto a gruppi di 5 persone,1 poster autografato + 1 articolo di merchandise

www.alcatrazmilano.it

