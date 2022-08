Questa sera, giovedì 4 agosto, andrà in onda in prima serata su RAI 3 “Nabucco” di Giuseppe Verdi, l’ultimo dei tre appuntamenti del ciclo culturale “LA GRANDE OPERA ALL’ARENA DI VERONA, con la partecipazione straordinaria di LUCA ZINGARETTI”, dopo “Carmen” di Georges Bizet, e “La Traviata” di Giuseppe Verdi.

L’opera sarà trasmessa senza interruzioni pubblicitarie.

“LA GRANDE OPERA ALL’ARENA DI VERONA, con la partecipazione straordinaria di LUCA ZINGARETTI” è un ciclo di tre appuntamenti speciali per portare idealmente il pubblico televisivo a vivere con passione l’Opera dentro il più grande teatro a cielo aperto del mondo, l’Arena di Verona.

LUCA ZINGARETTI, dall’Arena di Verona, introdurrà l’Opera, raccontandone storie e retroscena.

Questo il commento di Luca Zingaretti: «Ho accettato con entusiasmo questo invito a partecipare ad un’operazione così bella. Bella per i contenuti e bella per gli intenti che sono quelli di condividere le emozioni e la bellezza di un’arte come l’opera lirica, che nasce popolare e che deve rimanere patrimonio comune e continuare a far parte del DNA culturale e sociale del nostro Paese. Vedere migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, di tutte le età, in quel luogo magico che è l’Arena di Verona, assistere in religioso silenzio allo svolgersi di questi tre titoli che fanno parte del nostro DNA, dell’immaginario di tutto il mondo occidentale, è stata un’emozione unica».

Questo il cast del Nabucco: NABUCCO – Sebastian Catana, ISMAELE – Samuele Simoncini, ZACCARIA – Abramo Rosalen, ABIGAILLE – Ewa Płonka, FENENA – Francesca Di Sauro.

Il progetto, realizzato per la prima volta nel 2021, nasce su iniziativa di Gianmarco Mazzi e Arena di Verona S.r.l. che all’Arena rappresenta il “live” e gli eventi “TV” e collabora con FONDAZIONE ARENA DI VERONA e il Sovrintendente e direttore artistico Cecilia Gasdia per valorizzare e divulgare il mondo dell’Opera areniana, la grandiosità delle produzioni e l’importanza di “Verona capitale internazionale dell’Opera”.

Da un’idea di Gianmarco Mazzi, scritta con Aldo Piro; consulenza artistica Stefano Trespidi; regia televisiva Fabrizio Guttuso Alaimo.

