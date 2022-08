Più lontano che mai arriva l’eco del successo del DOVE ERAVAMO RIMASTI TOUR dei PINGUINI TATTICI NUCLEARI, l’incredibile avventura live lunga due mesi giunta a conclusione il 15 agosto con oltre 250mila presenze complessive e un impressionante en plein di sold out in tutta Italia.

Due leg di concerti ugualmente ricchi di emozioni e sorprese, 28 show prodotti da BPM Concerti e Trident Music hanno ristabilito l’abbraccio dei PINGUINI TATTICI NUCLEARI con il loro grande pubblico, che prima nei palazzetti e poi nei festival e nelle arene estive li ha letteralmente inondati di calore e affetto.

Sulle note delle canzoni che hanno segnato la storia della band, e dell’ultimo singolo Giovani Wannabe (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) – tra i brani più trasmessi dalle radio e ai primi posti della classifica FIMI – il viaggio on the road dei PINGUINI TATTICI NUCLEARI non ha mai smesso di colorarsi di nuova magia. Ripartiti da dove erano rimasti, i PTN archiviano l’estate live con un vero e proprio percorso netto, a ritmo di sold out e bagni di folla da Nord a Sud.

https://www.bpmconcerti.com/artisti-bpm-concerti/pinguini-tattici-nucleari.html

