In contemporanea mondiale arriva in streaming su discovery+ “HOUSE OF HAMMER”, l’attesissima docu serie che racconta nel dettaglio le accuse agghiaccianti sollevate contro l’apprezzatissimo attore di Hollywood Armie Hammer e l’oscuro retaggio della dinastia Hammer. Tutti i 3 episodi saranno disponibili in binge da venerdì 2 settembre. Grazie ad un accesso esclusivo e rivelazioni shock, il documentario porta gli spettatori negli oscuri giochi di potere della famiglia Hammer, per tre ore di visione davvero eloquenti.

“Le accuse di stupro e abuso scagliate contro Armie Hammer negli ultimi anni sono solo la punta dell’iceberg se si prende in considerazione tutta la famiglia Hammer. Con ‘HOUSE OF HAMMER’ assistiamo ai dettagli profondamente inquietanti e ai sinistri segreti che soldi e potere non possono nascondere“, dice Jason Sarlanis, Presidente di Crime and Investigative Content, Linear and Streaming. “Questo documentario offre un’importante piattaforma alle donne coraggiose che si sono esposte e hanno condiviso le loro storie. Speriamo che il loro coraggio aiuti a continuare il dibattito sull’abuso nella nostra società“.

La fulminante ascesa al successo di Hammer si è arrestata non appena le vittime si sono fatte avanti con inquietanti storie di bondage, fantasie di cannibalismo, marchiatura… ed è solo l’inizio. Le accuse di stupro e abuso avanzate contro Armie Hammer nel 2021 hanno scioccato gli addetti ai lavori di Hollywood e i fan in tutto il mondo. La serie inizia nel 2020, nel momento di massima ascesa dell’attore. Con rivelazioni esclusive della zia di Armie, Casey Hammer, e numerose donne che si sono salvate dai presunti abusi di Armie, la docuserie porta alla luce i segreti più oscuri – dalle accuse di violenza e abuso alle manipolazioni politiche fino alla frode finanziaria – nascoste da una delle famiglie più in vista d’ America.

Ciascun episodio getta luce su un modello depravato di abusi che va ben oltre le accuse lanciate contro l’attore caduto in disgrazia. Arricchita da filmati d’archivio inediti, HOUSE OF HAMMER tesse una storia agghiacciante della disfunzione e malignità covate dietro decenni di potere e denaro.

“HOUSE OF HAMMER” (3×60’) è diretto da Elli Hakami e Julian P. Hobbs per Warner Bros. Discovery. Casey Hammer ha il ruolo di consulente. La serie sarà disponibile in streaming su discovery+ da venerdì 2 settembre, in modalità binge watching.

