Dentista Croazia, nuovo brano dei Pinguini Tattici Nucleari

“È una dichiarazione d’amore nei confronti della nostra professione, che è quella di musicisti, che non è soltanto una professione lavorativa ma è soprattutto una professione di fede perché nella musica ci devi credere.” Queste sono le parole di Riccardo Zanotti, membro dei Pinguini Tattici Nucleari, i quali venerdì 19 agosto 2022 hanno rilasciato il nuovo brano “Dentista Croazia”.

La band viene da un tour che ha totalizzato circa 250 mila persone e intanto che il loro ultimo singolo, Giovani Wannabe, continua a salire di posizione nelle classifiche, il gruppo ha deciso comunque di rilasciare un nuovo pezzo. La canzone possiede un significato molto personale, infatti è una totalmente autobiografica, come spiega anche Zanotti.

Il cantante decide anche di svelare il racconto che c’è dietro alla scelta di questo titolo molto particolare. “Dentista Croazia era una scritta che campeggiava sul nostro primo furgone con cui giravamo l’Italia per concerti. Sulla portiera c’era scritto Dentista Croazia, era una figuraccia, ma costava poco. È l’omaggio ad un furgone scassato che avrebbe dovuto portare gli anziani a fare operazioni dentali a basso costo in Croazia e da un giorno all’altro si ritrovò a portare in giro noi”. Il pezzo viaggia nei ricordi di quel periodo, tra momenti difficili e scherni, ma sempre con la fame di costruirsi un percorso credibile nel mondo della musica.

Zanotti spiega però come la canzone non sia pensata come singolo per essere trasmessa in radio, cosa che a loro solitamente viene molto bene: “Non la sentirete in radio, non scalerà nulla e non è fatta per performare. È un pezzo di vita racchiuso in una canzone, con cui vi vogliamo ringraziare per tutto. Quanto è bello essere una band.”

Dentista Croazia

