ABBA Gold – 30° Anniversario: proseguono i festeggiamenti

Proseguono i festeggiamenti dedicati alla leggendaria band svedese che quest’anno celebra il 50° Anniversario.

Alle ristampe esclusive Limited Edition su Vinile Picture Disc di tutti i loro album in studio (https://shop.universalmusic.it/collections/abba) si aggiungono 3 riedizioni di ABBA Gold. In occasione del 30° Anniversario dell’uscita, il ​​23 settembre ABBA Gold sarà pubblicato nei seguenti formati:

2LP Picture Disc 2LP (vinile 180g)

Cassetta Colorata Gold

2LP ColoratI Gold (vinile 180 g)

ABBA Gold è stato pubblicato per la prima volta il 21 settembre 1992. Raggiungendo oltre 32 milioni di vendite in tutto il mondo, ABBA Gold è il più grande successo di tutti i tempi del gruppo svedese. È il secondo album più venduto di tutti i tempi nel Regno Unito, rimanendo in Top 100 per ben 1055 settimane (più di qualsiasi altro).

ABBA Gold include 19 dei più grandi successi degli ABBA come “Dancing Queen”, “Knowing Me, KnowingYou”, “Take A Chance On Me”, “Mamma Mia” e “The Winner Takes ItAll”, per citarne solo alcuni. È considerato ormai un grande classico per fan e collezionisti degli ABBA.

