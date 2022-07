Volley Summer Tour – Monza, Riccione porta bene

Forse Riccione diventerà presto un comune della provincia di Monza Brianza dopo questo risultato: le ragazze della Vero Volley Monza vincono la 22° Coppa Italia nella seconda tappa del vivo Lega Volley Summer Tour a distanza di tre anni dal successo in Supercoppa, sempre nella città romagnola. L’appuntamento, che rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica e organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, ha consacrato una fantastica Traballi a MVP del torneo, grazie ai suoi 14 punti e ad alcune giocate incredibili, su tutte un salvataggio dal campo avversario nel terzo set e il morbidissimo pallonetto della vittoria. Sono serviti tre set (11-15, 15-8, 15-12) per avere la meglio su una tostissima E-work Laica Busto Arsizio, guidata dall’ottima Piani (10) e dalla solidissima Gabrielli (8), non sufficienti però per piegare le brianzole, che hanno potuto contare anche su una decisiva Partenio (9), una formidabile Negretti in ricezione e l’eccellente regia di Turlà.

Queste le parole dell’MVP Gaia Traballi: “Oggi è una giornata fantastica perché questo era un sogno nel cassetto, non avendo mai giocato finali di Serie A1 era molto difficile per me raggiungere questo premio in carriera. Sono felicissima, abbiamo giocato benissimo questa finale, siamo andate un po’ in difficoltà all’inizio ma poi abbiamo tirato fuori tutto il nostro carattere. Mi è piaciuto tantissimo questo 4×4, si gioca in maniera diversa rispetto al beach ed è un po’ un ibrido con la pallavolo, all’inizio è stato un po’ strano però poi sono riuscita a dare il mio contributo grazie anche alla mia esperienza sulla spiaggia. Mi sono messa a disposizione delle mie compagne, anche su come giocare col vento, mi sono divertita perché le azioni sono più lunghe visto che c’è più gente in campo, la palla cade di meno e credo sia più spettacolare. Complimenti per l’organizzazione fantastica, la manifestazione è stata veramente stupenda”.

Nel pomeriggio di Riccione spazio anche alla finalina per il terzo posto, vinta dalle “padrone di casa” della MT San Giovanni in Marignano ai danni della Cuneo Granda Volley. Il tabellino finale recita 2 a 0 (15-13, 15-9) per le ragazze coordinate dalla leggendaria Paola Paggi in panchina, con Pascucci e Frangipane mattatrici indiscusse con 8 punti a testa, utili per spegnere le folate di Gabellini (9) e Cecconello (6) per le gatte. Commenta così l’ottima medaglia di bronzo Giulia Pascucci: “Partivamo come una delle poche squadre di A2 e la scorsa tappa siamo arrivate quinte, ma ci vuole pazienza ad adattarsi sulla sabbia. Speravamo di arrivare in finale ma abbiamo incontrato una Monza perfetta, per questo alla fine siamo molto contente di questa medaglia. Questo torneo lo faccio con uno spirito particolare, credo che dopo le fatiche e lo stress della stagione l’importante sia venire qui a divertirsi e siamo venute qui con questo spirito. Purtroppo dall’anno prossimo saluterò la Serie A, ho firmato in B1 per avere un po’ più di tempo per dedicarmi allo studio e al lavoro”.

Il vivo Lega Volley Summer Tour chiude così il weekend di Riccione per trasferirsi a San Benedetto del Tronto per l’ultima, decisiva tappa che assegnerà il 27° Campionato Italiano. Una sfida a questo punto apertissima, con Casalmaggiore e Monza che cercheranno il bis e le altre a inseguire il loro primo titolo dell’estate 2022. L’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 luglio sulla splendida spiaggia del comune marchigiano.

MEDIA COVERAGE

Per quanto riguarda la copertura media, le diverse competizioni saranno seguite sui social e online, con il principale hashtag #vivoLVST. Le finali della domenica saranno in esclusiva sul sito Sport Mediaset, pronto a coprire la manifestazione anche con servizi sul telegiornale sportivo, e su Mediaset Infinity, mentre tutte le altre gare saranno per la prima volta visibili con dirette dai campi sul canale Youtube della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Oltre alla conferma di Gazzetta dello Sport come media partner e agli approfondimenti di Io Donna, un’altra novità sarà la copertura radiofonica dell’evento, con Radio Bruno protagonista della tappa di Riccione. Infine si potrà ballare sulle playlist create dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile e dalle squadre impegnate nel Summer Tour, tutte ascoltabili su Spotify al seguente link.

I RISULTATI DELLA COPPA ITALIA

FASE A GIRONI

Sabato 16 luglio 2022 ore 10.30 (Diretta Youtube)

Stabili Costruzioni Casalmaggiore – MT San Giovanni in Marignano 0-2 (6-15, 1-15)

Vero Volley Monza – E-work Laica Busto Arsizio 2-0 (15-10, 15-9)

Sabato 16 luglio 2022 ore 11.30 (Diretta Youtube)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Stabili Costruzioni Casalmaggiore 2-1 (11-15, 15-11, 15-12)

Cuneo Granda Volley – E-work Laica Busto Arsizio 2-1 (10-15, 15-11, 16-14)

Sabato 16 luglio 2022 ore 16.30 (Diretta Youtube)

Cuneo Granda Volley – Vero Volley Monza 2-1 (15-13, 9-15, 15-8)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – MT San Giovanni in Marignano 0-2 (12-15, 6-15)

