Dopo l’uscita in tutto il mondo dell’album di inediti “Ho sognato pecore elettriche/I dreamed of electric sheep”, PFM – Premiata Forneria Marconi torna a suonare dal vivo con il tour “PFM 1972-2022”, da “Storia di un minuto” a “Ho sognato pecore elettriche” abbracciando la poesia di Fabrizio De André”.

I concerti saranno un grande viaggio attraverso il tempo, con nuove sonorità che faranno sentire lo spettatore nel presente, ma allo stesso tempo proiettato verso il futuro.

Queste le date estive (in aggiornamento) del tour “PFM 1972-2022” (prodotto e distribuito da D&D Concerti).

Prevendite su Ticketone (solo per la data di Sellero prevendite su http://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=368872)

8 luglio

10 luglio

14 luglio CAPANNORI (Lu)

GENOVA

VILLAFRANCA (Vr) Area verde parco Aldo Moro

Arena del Mare

Castello Scaligero

15 luglio MIRANO (Ve) MIRANO SUMMER FESTIVAL Area Impianti Sportivi

16 luglio SELLERO (Bs) Sports Center “G.Rizzi” Stadium

24 luglio LORELEY (Germany) NIGHT of the PROG FESTIVAL Amphitheater, 56346 St. Goarshausen

28 luglio

27 agosto NAPOLI

LUGANO Giardino Romantico di Palazzo Reale

ESTIVAL JAZZ Piazza della Riforma

Queste le nuove date autunnali del tour “PFM 1972-2022” (prodotto da D&D Concerti e distribuito da D&D Concerti in collaborazione con Ventidieci):

11 ottobre BOLOGNA Auditorium Europa (recupero del 14 febbraio 2022)

15 ottobre SCHIO Teatro Astra (prevendite su VivaTicket) (recupero del 26 marzo 2022)

22 ottobre LEGNANO Teatro Galleria (recupero del 18 marzo 2022)

29 ottobre CESENA Carisport (recupero del 2 aprile 2022)

5 novembre ALESSANDRIA Teatro Alessandrino

10 novembre BERGAMO Teatro Creberg (recupero del 22 marzo 2022)

19 novembre VARESE Teatro di Varese “La Buona Novella + successi PFM” RECUPERO (recupero del 9 aprile 2022)

16 novembre TORINO Teatro Colosseo (recupero del 06 aprile 2022)

22 novembre MILANO Teatro Lirico (recupero del 21 aprile 2022)

23 novembre MILANO Teatro Lirico (recupero del 22 aprile 2022)

25 novembre FIRENZE Tuscany Hall (recupero del 15 febbraio 2022)

Data da definire ANCONA Teatro delle Muse (recupero del 13 aprile 2022)

PFM – Premiata Forneria Marconi è composta da: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), con Lucio Fabbri (violino, seconda tastiera, cori), Alessandro Bonetti (violino, seconda tastiera, cori – in sostituzione a Lucio Fabbri nelle date di MALTA e LORELEY), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra, cori), Eugenio Mori (seconda batteria), special guest: Luca Zabbini.

