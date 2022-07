Ostia Antica Festival 2022

Il 3 settembre, con il concerto di Marco Masini, riprende la programmazione della settima edizione della rassegna “Il Mito e il Sogno” al Teatro Romano del Parco Archeologico di Ostia Antica. Inizio spettacoli ore 21.15

“Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno” riprende la programmazione il 3 settembre con il concerto di Marco Masini “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme”, per festeggiare i 30 anni in musica e incontrare ancora una volta i suoi fan che l’hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti della sua carriera.

Si prosegue il 5 settembre con Bohemian Symphony-Orchestral Queen Tribute l’opera rock che ripropone i più grandi successi dei Queen con le voci di Alessandra Ferrari, Roberta Orrù, Andrea Casali e Damiano Borgi, la rock band formata da Enrico Scopa, Andrea Palmeri, Giacomo Vitullo, Lorenzo Milone e The Queen Orchestra, composta da fiati, ottoni, archi e percussioni, diretta dal Maestro Luca Bagagli.

Martedì 6 settembre Pablo & Pedro con il loro nuovo spettacolo “Sembra ieri”, due ore di puro divertimento tra sketch e aneddoti sulla vita di ogni giorno, affrontati con la loro inequivocabile brillante ironia.

Venerdì 9 Lillo & Greg, con Vania Della Bidia e il Maestro Attilio Di Giovanni, in “Best of” un frizzante “varietà” che ripropone tutti i cavalli di battaglia tratti dal loro repertorio teatrale, televisivo e radiofonico.

Martedì 13 “Carmina Burana nella tradizione popolare” con il Café Loti di Nando Citarella, Stefano Saletti, Pejman Tadayon: strumenti, musiche e canti medievali originali dei Carmina che dialogheranno con la partitura di Carl Orff eseguita dal grande ensemble classico diretto da Giovanni Cernicchiaro.

Il 15 settembre Il Muro del Canto presenteranno live il nuovo disco “Maestrale”, a quattro anni da “L’amore mio non more” che ha consacrato la band nel panorama della musica indipendente nazionale.

Il 16 Angelo Branduardi, in un duo acustico con Fabio Valdemarin, eseguirà brani famosi e meno conosciuti, anche tratti dagli album che compongono la collana “Futuro Antico” con cui Angelo ha ripreso suoni dimenticati dei secoli passati, senza dimenticare “i classici”.

Sabato 17 settembre Katia Follesa e Angelo Pisani in “Finché social non ci separi, live”. Angelo e Katia, coppia sul palco ma soprattutto nella vita, in un percorso comico a tappe nella convivenza tra l’uomo e la donna per sottolineare che la bellezza sta nella diversità dei due emisferi a confronto.

Mercoledì 28 settembre la rassegna si concluderà con il concerto degli Opeth la band svedese che finalmente, dopo l’annullamento delle date dovuto alla pandemia, arriva a Ostia antica con il loro In Cauda Venenum tour.

“Ostia Antica Festival – Il Mito e il Sogno”, la settima edizione della rassegna che si svolge al Teatro Romano, è organizzato del consorzio di imprese Antico Teatro Romano in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia antica.

