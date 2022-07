Un’estate ricca di prestigiosi appuntamenti per il Maestro ROBERTO MOLINELLI, musicista versatile ed eclettico, direttore d’orchestra in più edizioni del Festival di Sanremo, che ha composto gli arrangiamenti di “Indimenticabile Whitney”, il primo tour italiano di BELINDA DAVIDS: cinque speciali appuntamenti in cui la straordinaria voce originaria del Sud Africa renderà omaggio a Whitney Houston.

Il Maestro dirigerà l’Orchestra Sinfonica G. Rossini per i concerti in programma domani, sabato 2 luglio, a FANO (PU) presso la Rocca Malatestiana (Via della Fortezza – inizio evento ore 21.15 – ingresso gratuito con ritiro del biglietto presso il Botteghino) e il 4 luglio a PESARO in piazza del Popolo (ore 21.15 – ingresso gratuito).

Sempre per “Indimenticabile Whitney”, Roberto Molinelli salirà sul podio dell’Orchestra della Magna Grecia per gli appuntamenti del 7 luglio a TARANTO nell’Arena Villa Peripato (Via Pitagora, 71 – ore 21.00 – biglietti disponibili su https://bit.ly/3ysxvCp e presso il front office in via Giovinazzi, 28, Taranto), dell’8 luglio a MATERA presso Palazzo Lanfranchi (Piazzetta Pascoli, 1 – ore 21.00 – biglietti disponibili su https://bit.ly/3bCwpLJ e presso il front office di via De Viti De Marco, 13, Matera) e del 10 luglio a FASANO (BR) in piazza Ciaia (ore 21.00 – biglietti disponibili al seguente link https://bit.ly/3OMgo41).

Il concerto del 2 luglio è inserito nel cartellone della 4ª edizione del “Symphony Pop Festival” di Fano, mentre il live del 4 luglio a Pesaro rientra nel programma della stagione concertistica “I Concerti Xanitalia”.

«Belinda Davids è una cantante straordinaria. Sono davvero felice di portarla per la prima volta in Italia con un omaggio in chiave sinfonica dedicato all’intramontabile Whitney Houston – afferma il Maestro Roberto Molinelli – Belinda, con la quale collaboro da molti anni fin dal nostro primo incontro a Mosca in un memorabile concerto sold-out con 6.000 spettatori, ha partecipato al Britain’s Got Talent ottenendo grande successo di critica e di followers a livello mondiale. La mia riscrittura sinfonica per questo progetto utilizza l’orchestra come coprotagonista sul palco, in un coinvolgente scambio di energia e di emozioni incrociate tra i musicisti dell’orchestra e la voce della funambolica solista che, con le sue quattro ottave di estensione e le raffinate sfumature, riesce a modulare il canto con varietà infinita, come se fosse uno strumento».

Tra luglio e agosto, il Maestro Roberto Molinelli sarà impegnato nella direzione di alcune delle più importanti orchestre italiane per altri due speciali progetti che lo vedono coinvolto anche come autore degli arrangiamenti orchestrali.

Di seguito i prossimi appuntamenti live del Maestro Roberto Molinelli:

2 luglio 2022 – Rocca Malatestiana – FANO (PU) con l’Orchestra Sinfonica Rossini per “Indimenticabile Whitney”

4 luglio 2022 – Piazza del Popolo – PESARO (PU) con l’Orchestra Sinfonica Rossini per “Indimenticabile Whitney”

7 luglio 2022 – Arena Villa Peripato – TARANTO con l’Orchestra della Magna Grecia per “Indimenticabile Whitney”

8 luglio 2022 – Palazzo Lanfranchi – MATERA con l’Orchestra della Magna Grecia per “Indimenticabile Whitney”

10 luglio 2022 – Piazza Ciaia – FASANO (BR) con l’Orchestra della Magna Grecia per “Indimenticabile Whitney”

22 luglio 2022 – Cava del Sole – MATERA con l’Orchestra della Magna Grecia per “Mahmood & Orchestra della Magna Grecia”

3 agosto 2022 – Teatro Antico – TAORMINA (ME) con L’Orchestra Sinfonica Siciliana per “Queen – Barcelona Opera Rock”

5 agosto 2022 – Teatro di Verdura – PALERMO con L’Orchestra Sinfonica Siciliana per “Queen – Barcelona Opera Rock”

6 agosto 2022 – Anfiteatro Villa a Mare – TERRASINI (PA) con L’Orchestra Sinfonica Siciliana per “Queen – Barcelona Opera Rock”

Prosegue la collaborazione con MAHMOOD, artista con il quale il Maestro ha più volte lavorato in passato e per il quale ora ha realizzato gli arrangiamenti orchestrali per la speciale tappa del “Ghettolimpo Summer Tour” in programma il 22 luglio sul palco della Cava del Sole di MATERA. Per l’occasione il Maestro Roberto Molinelli sarà anche il direttore dell’Orchestra della Magna Grecia.

I biglietti sono disponibili su Ticketone.it.

Il Teatro Antico di TAORMINA (ME), il Teatro di Verdura di PALERMO e l’Anfiteatro Villa a Mare di TERRASINI (PA) sono le tre esclusive location che ospiteranno, rispettivamente, il 3, il 5 e il 6 agosto “Queen – Barcelona Opera Rock”, uno spettacolo unico che arriva per la prima volta in Italia e che vede la voce del soprano DESIRÉE RANCATORE e la voce rock di JOHAN BODING fondersi per riproporre integralmente dal vivo “Barcelona”, l’album realizzato dal leader dei Queen, Freddie Mercury, insieme al soprano Montserrat Caballé. Gli arrangiamenti curati da Roberto Molinelli saranno eseguiti dall’Orchestra Sinfonica Siciliana e da The Brass Group, diretti dallo stesso Molinelli.

I biglietti per i concerti a Taormina e a Terrasini sono disponibili su Vivaticket.it.

I biglietti per la data di Palermo sono acquistabili presso il Politeama Garibaldi.

