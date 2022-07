Governo – Serracchiani, capogruppo Camera del Partito Democratico, a 24 Mattino su Radio 24: Con Ius scholae Lega si crea alibi per uscire da governo

“Non vorrei che la Lega, in qualche modo, stia precostituendo l’alibi, dopo le amministrative, dopo le difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti, dopo le difficoltà anche all’interno del centro destra di stare insieme, l’alibi per poi dire che esce dal governo. Questo non sarebbe accettabile”. Lo ha detto Debora Serracchiani, capogruppo PD alla Camera, a 24 Mattino su Radio 24.

Csx – Serracchiani, capogruppo Camera del Partito Democratico, a 24 Mattino su Radio 24: Alleanza con 5 Stelle a rischio se escono da governo o appoggio esterno

“Ieri il nostro segretario Letta in direzione nazionale sia stato molto chiaro, molto netto: noi pensiamo che si debba andare avanti con questa maggioranza, che il Movimento 5 Stelle debba stare dentro il governo e che sarebbe sbagliato pensare di uscire e sarebbe sbagliato un appoggio esterno.

Questo non è contemplato, per noi non è previsto e metterebbe a rischio anche un’eventuale alleanza con il Movimento 5 Stelle. L’eventuale uscita dei 5 Stelle dal governo sarebbe un ostacolo all’alleanza, forse una valutazione su una riforma della legge elettorale sarebbe necessaria, perché i problemi che stanno nel centrosinistra ci sono anche nel centrodestra”. Lo ha affermato Debora Serracchiani, capogruppo PD alla Camera, a 24 Mattino su Radio 24.

Ius scholae – Serracchiani, capogruppo Camera del Partito Democratico, a 24 Mattino su Radio 24: Disponibili ad ulteriori mediazioni in aula

“C’è un testo che già costituisce in parte una mediazione, per noi portare il testo in aula è assolutamente importante e su questo non intendiamo arretrare perché è un tema parlamentare. Quindi se ci saranno i numeri per portarlo in aula lo porteremo come già fatto,. Dopodiché ognuno voterà come meglio crede ma siamo anche aperti, se necessario, opportuno, possibile, fare anche ulteriori mediazioni, non solo sulla questione degli anni”. Così Debora Serracchiani, capogruppo PD alla Camera, a 24 Mattino su Radio 24.

