Samadhisound e Universal presentano le ristampe in vinile 180g dei due album di DAVID SYLVIAN Blemish(2003) e Manafon(2009)

Le versioni in vinile di entrambi gli album furono disponibili solo in quantità limitata al tempo della pubblicazione originale. Queste nuove versioni di Blemish (1LP) e Manafon (2LP) hanno un nuovo cutting del vinile realizzato da Tony Cousins ai Metropolis Studios d Londra.

BLEMISH – è il primo album di Sylvian pubblicato dalla label di sua proprietà Samadhisound dopo i dischi incisi per la Virgin Records; esce nel 2003 e vede l’artista britannico creare una suite di canzoni con scarni arrangiamenti a base di chitarra, tastiere elettroniche e voce. Le composizioni nascono da session improvvisate e David è accompagnato in 3 canzoni dall’acclamato chitarrista free-jazz Derek Bailey; in “A Fire In A Forest” collabora invece con il chitarrista/produttore austriaco Christian Fennesz.

Questa nuova ristampa in vinile contiene la bonus-track “Trauma”, che venne pubblicata al tempo solo nella versione CD dell’album.

MANAFON – David Sylvian descrive il suo secondo album solo album inciso per la Samadhisound come: “Una moderna versione di musica da camera. Intima, dinamica, emotiva, democratica, economica”.

Le 8 canzoni e il brano strumentale contenuti in “Manafon” vengono registrati a Londra, Vienna e Tokyo, riunendo alcuni dei più importanti artisti ed innovatori della scena musicale legata a free improvisation, space-specific performance e live electronics, tra questi Evan Parker, Keith Rowe, Christian Fennesz, Sachiko M, Otomo Yoshihide, John Tilbury e membri del collettivo viennese Polwechsel.

