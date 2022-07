Bollate: Rho-Monza, nuove chiusure dall’1 agosto

La società Milano Serravalle – Milano Tangenziali ha comunicato le nuove chiusure notturne e diurne della Rho-Monza a partire da lunedì 1 agosto.

Ecco gli orari dei cantieri:

Dalle ore 21 dell’1 agostoalle ore 6 del 4 agosto. SOLO ORARIO NOTTURNO

Chiusa la carreggiata sud in direzione A52 – Monza, dall’interconnessione con la A8 allo svincolo di Cormano-Bollate e dei rami di svincolo di Baranzate e Bollate-Novate.

Percorso alternativo: A4 con ingresso sulla SP Milano Medadallo svincolo di Cormano

Dalle ore 21 dell’1 agostoalle ore 6 del 4 agosto

Chiusa la carreggiata nordin direzione A8 – Rho, dall’interconnessione SP46/SPex SS35 allo svincolo Bollate-Novate.

Percorso alternativo: indirizzamento in viabilità locale e A4 in direzione MI-Bruzzano

Dalle ore 21 del 3 agosto alle ore 6 del 4 agosto

Chiuso il traffico dello svincolo Cormano- Bollate in entrata da Cormanodirezione A52 – Monza.

Percorso alternativo: indirizzamento in viabilità locale per l’entrata dallo svincolo 11della SP ex SS35 Milano Meda

Tutti i percorsi alternativi sono indicati da opportuna segnalazione.

https://comune.bollate.mi.it

Altri articoli di Bollate su Dietro La Notizia