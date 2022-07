Adelchi Riccardo Mantovani parla della sua storia e delle sue opere, raccolte per la prima volta in Italia nella mostra antologica Il sogno di Ferrara, fino al 9 ottobre in Castello Estense

Ferrara, 18 luglio 2022 – Domani, 19 luglio, sarà online la terza puntata dell’intervista all’artista Adelchi Riccardo Mantovani in occasione della mostra Il sogno di Ferrara, prima antologica in Italia dedicata all’artista, visitabile al Castello Estense fino al 9 ottobre. Per cinque martedì, fino al 2 agosto, l’artista si racconta in esclusiva sui canali social di Palazzo dei Diamanti.

Nella nuova puntata il pittore parla del suo arrivo a Berlino sul finire degli anni Sessanta e del suo sogno di possedere una grande casa dove poter tenere tutte le sue opere. Spiega le origini del suo nome – Adelchi – e le tecniche usate per realizzare quadri e cornici, spesso parte integrante dei suoi lavori.

Adelchi Riccardo Mantovani anticipa infine il lavoro che sta realizzando in questi mesi, dedicato ‘ai Savonarola’.

“Nell’opera, in centro sta il Savonarola, nella sua tipica espressione, e intorno a lui ci sono dei bambini, vestiti da Pinocchio, che lo prendono a calci”, dice l’artista. Come spesso accade nel processo creativo di Adelchi Riccardo Mantovani, l’idea trae spunto da un ricordo di quando era ragazzo: “Sono stato cresciuto ed educato solo da dei ‘Savonarola’ – spiega – predicatori di un moralismo estenuante, sempre molto esigenti con la religione, la preghiera e la penitenza”. La via di fuga, per Mantovani, non può che avvenire attraverso l’arte, nella sua costante ricerca tesa alla creazione di un mondo fantastico, allegorico e fiabesco, che affonda le radici nell’arte antica (la pittura del Quattrocento padano e il naturalismo fiammingo) e raccoglie al contempo i suggerimenti delle più affascinanti correnti figurative del primo Novecento, dalla Metafisica di de Chirico alla Nuova oggettività tedesca, dal Surrealismo di Delvaux e di Magritte al Realismo magico.

La nuova puntata sarà disponibile online sulle piattaforme Facebook (www.facebook.com/PalazzoDiamanti) e Instagram (www.instagram.com/palazzodiamanti) da martedì 19 luglio, dove si potranno scoprire anche le precedenti uscite.

Organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara in collaborazione con il Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, dove si trasferirà dopo la tappa al Castello Estense, la mostra Il sogno di Ferrara in Castello ripercorre l’intera produzione dello straordinario pittore e disegnatore – dagli esordi agli ultimissimi lavori – attraverso oltre cento opere, tra dipinti e disegni, che documentano la sua personalissima interpretazione di un realismo onirico costantemente nutrito dall’osservazione del vero e dalla memoria.

