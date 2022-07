Achille Lauro / NFT live SUPERART martedì 5 luglio a Milano

A pochi giorni dall’avvio del tour “Achille Lauro Superstar with Electric Orchestra”,

Achille Lauro annuncia a Milano l’unico live con Arte Generativa NFT a scopo benefico

NFT live SUPERART

5 luglio 2022 @ Milano Summer Festival

A pochi giorni dalla partenza del tour ACHILLE LAURO SUPERSTAR – ELECTRIC ORCHESTRA ACHILLE LAURO è pronto a infiammare e travolgere Milano con un’importante iniziativa solidale, martedì 5 luglio sarà protagonista di un evento unico e irripetibile, durante il Milano Summer Festival all’Ippodromo SNAI San Siro, il pubblico assisterà a una performance imperdibile dove la sua musica creerà in diretta opere d’arte generativa NFT realizzate interamente a scopo benefico – NFT live SUPERART.

L’operazione consisterà nella generazione tramite reti neurali di opere d’arte “sound-reactive” che arriveranno direttamente agli occhi degli spettatori tramite i ledwall on-stage.

Gli studenti della scuola BigRock, partendo dall’ascolto dei cinque brani di Lauro Solo noi, Roma, Marilù, Rolls Royce e C’est la vie hanno ideato dei concept creativi che produrranno veri e propri quadri digitali unici al mondo che saranno poi messi all’asta come NFT in autunno, al termine dell’Achille Lauro Superstar tour, a supporto dell’Associazione “Comitato Maria Letizia Verga” per lo studio e la cura della leucemia del bambino.

In parallelo, grazie al contributo del virtual entertainment brand LIVENow, a supporto dell’operazione benefica il concerto andrà in streaming in esclusiva sul metaverso di The Nemesis. Un numero limitato di 10mila utenti potrà prendere parte al concerto virtuale in cui saranno proposte varie esperienze tra cui la possibilità di vincere un meet and greet con l’artista e biglietti delle altre date del tour Achille Lauro Superstar. Lo stage virtuale nel metaverso aprirà sabato 2 luglio e lo streaming del concerto coinciderà con la data live di Milano.

L’avventura itinerante di Lauro inizia domenica 3 luglio presso la monumentale cornice barocca della Palazzina di Caccia di Stupinigi a Nichelino nel torinese, durante la quarta edizione del Sonic Park Stupinigi e dopo Milano non si arresta, proseguirà poi verso Bologna, Brescia, Marostica, Roma, Taormina approdando in numerose e prestigiose località in tutta Italia, con un’unica tappa in Svizzera, fino alla data conclusiva di Pisa del 12 settembre.

Lauro porterà in scena un imponente spettacolo, uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi declinato addirittura in due inedite versioni: in alcuni appuntamenti del tour – prodotto da Friends&Partner – sarà accompagnato dall’Electric Orchestra, mentre in altri il pubblico potrà vederlo in un’altra veste scoprendo la versione rock band con la sua formazione originale.

I biglietti delle date del tour sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati. Per ulteriori informazioni consultare il sito di Friends & Partners www.friendsandpartners.it

LE DATE

03.07.22 NICHELINO (TO) – Sonic Park Stupinigi

(Recupero del 19 ottobre 2020, del 18 ottobre 2021 e del 16 Maggio 2022 – Teatro della Concordia)

ELECTRIC ORCHESTRA

05.07.22 MILANO – Ippodromo SNAI San Siro – Milano Summer Festival

(Recupero del 17 ottobre 2020, del 16 ottobre 2021 e del 6 Maggio 2022 – Lorenzini District)

ELECTRIC ORCHESTRA

06.07.22 BOLOGNA – Sequoie Music Park

ELECTRIC ORCHESTRA

08.07.22 BRESCIA – Arena Campo Marte

ELECTRIC ORCHESTRA

09.07.22 MAROSTICA (VI) – Marostica Summer Festival – Piazza Castello

ELECTRIC ORCHESTRA

12.07.22 ROMA – Ippodromo delle Capannelle – Rock in Roma

(Sostituisce le date del 27, 28 e 31 maggio al Palazzo dello Sport, recupero del 30, 31 Ottobre 2020 e 29, 30 Ottobre 2021)

ELECTRIC ORCHESTRA

14.07.22 TAORMINA (ME) – Teatro Antico

ELECTRIC ORCHESTRA

15.07.22 MESSINA – Piazza Duomo

(Recupero del 30 Dicembre 2021)

ELECTRIC ORCHESTRA

17.07.22 MATERA – Sonic Park Matera

ELECTRIC ORCHESTRA

18.07.22 NAPOLI – Arena Flegrea

(Recupero del 24 ottobre 2020, del 23 ottobre 2021 e del 21 Maggio 2022 – Casa della musica)

ELECTRIC ORCHESTRA

20.07.22 FIRENZE – Piazza della Santissima Annunziata

(Recupero del 28 ottobre 2020, del 26 ottobre 2021 e del 25 Maggio 2022 – Tuscany Hall)

ELECTRIC ORCHESTRA

21.07.22 SIENA – Fortezza Medicea

ELECTRIC ORCHESTRA

23.07.22 CATTOLICA (RN) – Arena della Regina

(Recupero del 22 ottobre 2020, del 21 ottobre 2021 e del 19 Maggio 2022 – Cesena, Nuovo Carisport)

ELECTRIC ORCHESTRA

27.07.22 BELLINZONA – Castle on Air

ELECTRIC ORCHESTRA

05.08.22 ROCCELLA IONICA (RC) – Teatro al Castello

ELECTRIC ORCHESTRA

07.08.22 LECCE – Oversound Music Festival – Pala Live

ELECTRIC ORCHESTRA

08.08.22 BISCEGLIE (BT) – Arena del Mare

ELECTRIC ORCHESTRA

13.08.22 ARBATAX (NU) – Arabax Music Festival – Piazzale Rocce Rosse

26.08.22 OSIMO (AN) – Piazza del Municipio

27.08.22 GUBBIO (PG) – Gubbio Doc Fest – Doc Arena

04.09.22 PRATO – Settembre Prato è Spettacolo – Piazza Duomo

09.09.22 TARANTO – Medita Festival – Rotonda del Lungomare

ELECTRIC ORCHESTRA

12.09.22 PISA – Summer Knights – Piazza dei Cavalieri

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia