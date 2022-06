Parte oggi sabato 18 giugno dal Mamamia Festival di Senigallia (AN), il tour “PRECARIA ORCHESTRA SABAUDA, CONCERTI DAL VIVO” cui WILLIE PEYOTE torna sul palco per una serie di concerti che lo porteranno dal vivo in tutta Italia lungo l’estate e non solo.

Come ha annunciato Peyote sulla sua pagina Instagram “Les jeux son faits, rien ne va plus.

Ecco il calendario aggiornato e definitivo per questa estate in compagnia della sabauda orchestra precaria in giro per le balere di tutta Italia col consueto obiettivo di farvi muovere il culo e il cervello contemporaneamente. Da ‘Pornostalgia’ a ‘Educazione Sabauda’ e ritorno.”

I concerti hanno sempre avuto molta importanza nella costruzione artistica di WILLIE PEYOTE che sul palco sarà affiancato dagli All Done per proporre quindi in veste live i brani dell’ultimo lavoro discografico “PORNOSTALGIA” (Virgin Records/Universal Music Italia) oltre ai principali successi che hanno costellato il suo percorso.

Queste le date aggiornate del tour organizzato da Magellano Concerti:

18 GIUGNO 2022 SENIGALLIA (AN) Mamamia Festival

22 GIUGNO 2022 BOLOGNA Sequoie Music Park

23 GIUGNO 2022 PADOVA Sherwood Festival

29 GIUGNO 2022 FIRENZE Ultravox SOLD OUT

30 GIUGNO 2022 ROMA Rock In Roma

01 LUGLIO 2022 PERUGIA Umbria Che Spacca

03 LUGLIO 2022 NAPOLI Suo.Na Festival – Ex Base Nato

08 LUGLIO 2022 COLLEGNO (TO) Flowers Festival

13 LUGLIO 2022 PISTOIA Pistoia Blues – Storytellers

15 LUGLIO 2022 CATANIA Porte Aperte Unict

19 LUGLIO 2022 MILANO Ippodromo Snai San Siro

23 LUGLIO 2022 MARINA DI CAMEROTA (SA) Meeting Del Mare – XXVI edizione

29 LUGLIO 2022 GRADISCA D’ISONZO (GO) Castello

06 AGOSTO 2022 SOGLIANO AL RUBICONE (FC)SoglianoSonica

16 AGOSTO 2022 BRESCIA Festa di Radio Onda D’Urto

21 AGOSTO 2022 MOLA DI BARI (BA) Locus Festival

22 AGOSTO 2022 GALLIPOLI (LE) Parco Gondar

30 SETTEMBRE 2022 TREZZO SULL’ADDA (MI) Live Club (recupero del 28 gennaio 2022)

Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili su: www.magellanoconcerti.it

Radio Deejay è radio ufficiale del tour.

http://www.williepeyote.com/

https://www.instagram.com/williepeyote/

https://www.facebook.com/williepeyote/

https://twitter.com/willie_peyote

Altri articoli di concerti su Dietro la Notizia